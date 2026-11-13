Alianza Lima en riesgo de perder a dos destacados futbolistas para la gran final de Liga 1

Alianza Lima quedó sin opciones de conquistar el Torneo Clausura, por lo que ya está centrado en sus preparativos para disputar la final de la Liga 1 2026 y conseguir el título. Sin embargo, la preocupación surgió en Matute ya que dos futbolistas principales pueden ser bajas en esta trascendental etapa.

Alianza Lima en riesgo de perder a dos futbolistas para la gran final de Liga 1

La escuadra blanquiazul es consciente de la importancia de contar con todos los futbolistas del plantel para afrontar los playoffs finales en busca del título. No obstante, surgió una preocupación en Alianza Lima debido al riesgo de que Renzo Garcés y Nicolás Díaz se pierdan uno de estos encuentros.

Resulta que ambos jugadores llegan a la última fecha del campeonato con cuatro tarjetas amarillas, por lo que si reciben una amonestación adicional en el duelo ante FC Cajamarca, quedarán suspendidos para el partido de ida de la gran final.

Renzo Garcés y Nicolás Díaz acumulan cuatro amarillas y corren riesgo de ser suspendidos.

Sin embargo, ambos futbolistas también presentan lesiones, por lo que su presencia está en duda y dependerá de sus respectivos procesos de recuperación. De esta manera, si son considerados para la última fecha, deberán tener cuidado con cada una de las entradas que realicen.

Cabe señalar que ambos jugadores son piezas fundamentales en el esquema de Pablo Guede. Garcés es el capitán del equipo y una pieza esencial en la zaga defensiva. Por su parte, el chileno ha sido uno de los principales revulsivos del equipo gracias a su gran polifuncionalidad.

¿Cuándo juega Alianza Lima la final por el título de la Liga 1?

La definición por el título de la Liga 1 se disputará en partidos de ida y vuelta. Las fechas previstas para estos duelos son el 29 de noviembre y 6 de diciembre, donde los blanquiazules cerrarán la llave como locales debido a que terminaron como punteros en la tabla acumulada.