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Alianza Lima está construyendo un palco especial en Matute para los playoffs de la Liga 1 2026: "Algo distinto"
La administración blanquiazul ya se encuentra construyendo un palco especial para la delegación visitante de cara a los playoffs por el título de la Liga 1 2026.
Alianza Lima está a la espera de conocer a su rival en los playoffs por el título nacional que saldrá de Universitario de Deportes, Sporting Cristal o Sport Huancayo. Sin embargo, mientras los íntimos aguardan para conocer a quién enfrentarán por la Liga 1 2026, la administración íntima ya viene trabajando en un palco especial en el Estadio Alejandro Villanueva.
A raíz de los problemas que tuvo el club blanquiazul con el administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, en el último clásico, a quien tuvieron que encerrar en el camerino crema para evitar cualquier tragedia, Alianza Lima ha empezado a construir un palco especial ubicado entre la tribuna oriente y norte para recibir a la delegación visitante en estos encuentros.
Según informó el periodista Enrique de la Rosa en el programa 'En arranque', este palco va a tener todas las medidas de seguridad para salvaguardar la integridad de la delegación visitante: "Alianza está construyendo un palco para la delegación visitante, que tengo entendido que va a ser hermético, con medidas de seguridad, en el codoque está entre norte y oriente. Cerca a la pantalla".
Luego, añadió que esta construcción ya está en marcha: "Ya lo está construyendo, porque jugó el fin de semana de fútbol femenino y se veía ahí los andamios, las estructuras".
¿Qué pasó entre Franco Velazco y la directiva de Alianza Lima?
En el último clásico que terminó con victoria de Universitario de Deportes, la delegación crema, liderada por el administrador Franco Velazco, denunció que la gente de Alianza Lima los maltrató al obligarlos a quedarse encerrados en el camerino durante todo el encuentro.
Ante esta versión, el cuadro íntimo señaló que se comunicaron con la Policía Nacional y decidieron tomar esta decisión en conjunto para evitar que el administrador crema camine por todo Matute y pueda correr algún peligro.
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