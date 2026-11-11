Renato Tapia no seguirá en el Medio Oriente y es sondeado para llegar a Alianza Lima

El panorama de Renato Tapia comienza a tomar protagonismo con miras a la temporada 2027. El volante nacional no estaría viviendo su mejor etapa en Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, por lo que tendría entre sus planes encontrar un nuevo destino que le permita sumar más minutos. Bajo ese contexto, Alianza Lima surge como una alternativa para su futuro, aunque por ahora no hay certezas sobre un posible regreso al fútbol peruano.

Renato Tapia no seguirá en el Al Wasl y es vinculado a Alianza Lima

De acuerdo a información del periodista José Varela, durante la emisión del programa 'Modo Fútbol' de Linkeados, el ‘Cabezón’ no tiene contemplado seguir en el Al Wasl, por lo que todo estaría previsto para que el jugador salga del equipo para la siguiente temporada.

"Tapia, jugador del Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, tiene muchas posibilidades de no seguir en el club. Es decir, Renato Tapia no continuaría en su equipo. Así es, porque su contrato vence en mayo del próximo año. Sin embargo, la información es que hay una alta posibilidad de que el jugador no continúe en la institución", explicó.

Ante este panorama, surgió la duda sobre si el volante pueda llegar a Alianza Lima para la Liga 1. Sin embargo, se informó que es posible pero que también están barajando otras ligas como la de Estados Unidos o México.

"Pregunté sobre esa posibilidad (sobre fichar a Tapia) y me precisaron que tienen información de que es alta la posibilidad de que no siga en el Al Wasl. Sin embargo, no han precisado cuál sería el destino de Tapia. Podría volver a jugar en el fútbol peruano, regresar a Europa o probar suerte en otros mercados, como la MLS o México", señaló.

Renato Tapia no seguirá en el Al Wasl

De esta manera, el futuro del jugador de la selección peruana se definirá en los próximos meses. Sin embargo, cabe recordar que Renato Tapia ya ha sido vinculado anteriormente con el cuadro de La Victoria por lo que, de concretarse su llegada a la Liga 1, sería un futbolista que aportaría jerarquía y experiencia al equipo.

Trayectoria de Renato Tapia