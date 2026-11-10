Pedro Gallese dejó firme calificativo de Renato Tapia pese a su no convocatoria: “Es un líder”

La selección peruana ya se encuentra concentrada y preparándose para lo que será su encuentro contra Bolivia en esta fecha FIFA de noviembre. En ese sentido, uno de los que se pronunció fue Pedro Gallese, quien fue consultado sobre un posible llamado de Renato Tapia a la Bicolor para los siguientes partidos. Ante ello, el 'Pulpo' no dudó en dejar un firme calificativo sobre el volante, a quien llamó líder.

Pedro Gallese dejó firme calificativo de Renato Tapia

Pese a que el 'cabezón' no está convocado para el encuentro contra 'La Verde', Gallese señaló que su próximo llamado va a aportar bastante nivel en el equipo por su experiencia y sobre todo por el carácter que tiene dentro del terreno de juego.

“Todos los compañeros que ya han pasado por la selección y que todavía están vigentes pueden aportar y ser convocados. Son siempre piezas necesarias para la selección, por lo que es bueno que se continúe con este proceso”, empezó declarando el capitán nacional.

Con respecto al volante, el golero comentó que su llegada va a aportar mucho a los jugadores nuevos que se están sumando. “Sí, creo que lo de Renato todos sabemos lo que nos puede sumar. Es un líder en el medio campo, tiene presencia y personalidad dentro del campo. Seguramente, estando aquí puede aportar mucho a los compañeros que se están integrando a la selección”.

Pedro Gallese dejó firme calificativo de Renato Tapia. Foto: composición Líbero

De esta manera, el actual jugador de Deportivo Cali se pronunció sobre el inminente llamado de Renato Tapia a la selección peruana, que viene teniendo una actualidad complicada sobre todo tras los malos resultados sacados en los últimos partidos disputados durante la era Mano Menezes.

¿Cuándo volverá a ser convocado Renato Tapia?

Renato Tapia volverá a ser considerado por la selección peruana para la fecha FIFA de marzo de 2027, según confirmó el técnico Mano Menezes, quien espera integrarlo al grupo para los próximos amistosos.