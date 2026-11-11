Facundo Callejo confesó que recibió el llamado de club de Lima: "Hablé con una persona"

Uno de los principales futbolistas argentinos en nuestro país es Facundo Callejo, delantero de Cusco FC que es de los máximos goleadores en la Liga 1 y ha despertado el interés de muchos equipos. Por ello, reveló en una entrevista que recibió el llamado de uno de los clubes más grandes del Perú e incluso mantuvo una conversación.

De acuerdo a información brindada por el atacante en diálogo con ‘Hablemos de MAX’, vía L1 MAX, fue contactado por un club de Lima. Actualmente, en la Primera División del Perú únicamente hay tres instituciones deportivas de la capital: Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Recordemos que, pese a la cercanía, Sport Boys no pertenece a la ‘Ciudad de los Reyes’ sino al Callao.

Por ello, todo apunta a que un gigante del fútbol peruano se interesó por los servicios de Facundo Callejo y él mismo lo dio a entender. “ Nunca estuve cerca de llegar a otro club. Solo hablé con una persona de un club de Lima que me llamó en marzo de este año ”, indicó el delantero de Cusco FC.

De esta forma, aclaró que solo tuvo un pequeño contacto con un equipo de la capital, pero que nunca llegó a mayores y no hubo una oferta como tal. Recordemos que esta es la segunda temporada del artillero argentino en la Liga 1, ya que llegó en el 2025 a la ciudad imperial proveniente del Aucas de Ecuador.

Trayectoria de Facundo Callejo

Estos han sido sus clubes: