Mauro Cantoro respaldó a Franco Navarro tras ser sancionado: "Saltó a defender su casa"

La Comisión Disciplinaria de la Liga decidió imponer una dura sanción a Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, luego de protagonizar un tenso episodio con Horacio Melgarejo en el estadio Alejandro Villanueva, durante el encuentro entre Cienciano y los blanquiazules. En ese sentido, las opiniones no tardaron en llegar y una de las que más sorprendió fue la de Mauro Cantoro, exjugador de Universitario, quien no dudó en mostrar su respaldo al directivo tras la sanción impuesta.

Mauro Cantoro respaldó a Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima

Durante la emisión del programa 'Desmarcados de Denganche', el 'Toro' se mostró muy en desacuerdo con los conductores que lo acompañan. De acuerdo con su punto de vista, Navarro solo salió a defender su casa ante la provocación de Melgarejo.

"Franco Navarro no tendría que haber sido sancionado. Saltó a defender su casa. ¿Qué haces tú si ves a otra persona haciendo gestos contra tu gente? ¿Tenía que quedarse mirando? Franco buscó frenar la vergüenza que estaba haciendo Melgarejo", expresó Cantoro.

Mauro Cantoro respaldó a Franco Navarro. Foto: composición Líbero/Denganche

Con estas palabras, Cantoro dejó en claro su postura, pese a los argumentos de sus compañeros, quienes resaltaron que existen normas que deben respetarse. Para el exjugador, el directivo de Alianza Lima solo buscaba frenar las provocaciones protagonizadas por el técnico de Cienciano tras ser expulsado del encuentro.

Próximo rival de Alianza Lima

Alianza Lima se enfrentará a FC Cajamarca este sábado 21 de noviembre por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. El compromiso se disputará desde las 3.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), donde el equipo blanquiazul buscará conseguir una victoria importante para cerrar de la mejor manera su participación en el campeonato.