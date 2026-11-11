Alianza Lima le envió emotivo mensaje al Papa León XIV tras su arribo al Perú: “¡Bienvenido a casa!”

La llegada del papa León XIV a nuestro país ha generado gran alegría en territorio peruano. Los clubes de la Liga 1 no han sido ajenos a esta noticia y uno de los que se pronunció fue Alianza Lima, que, como bien es sabido, es un club muy devoto de la religión. Por ello, mediante sus redes sociales, no dudó en enviarle un emotivo mensaje al papa tras su regreso a nuestro país.

Alianza Lima le envió emotivo mensaje al Papa León XIV tras su arribo al Perú

El regreso del papa ha generado una gran celebración en el país, especialmente por lo que representa contar con una de las máximas autoridades de la Iglesia católica con raíces peruanas. Ante ello, los blanquiazules no dudaron en expresar su fe y sumarse a las muestras de bienvenida.

"¡ Bienvenido a casa, Santo Padre! Desde el Club Alianza Lima, damos una cálida bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV, en una visita que llena de alegría y esperanza a nuestro país. Que la fe que nos une y acompaña nuestra historia sea también símbolo de paz, fraternidad y bendición para todos los peruanos ", publicaron en redes sociales.

Alianza LIma le dio la calidad bienvenida al Papá León XIV

¿De qué equipo es el Papá León XIV?

Debido a su extensa labor pastoral y su vínculo con el Perú, personas de su entorno han señalado que tendría cierta simpatía por Alianza Lima.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a tener actividad este sábado 21 de noviembre, cuando enfrente a FC Cajamarca por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. El compromiso se disputará desde las 3:30 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva, donde los blanquiazules buscarán quedarse con los tres puntos.