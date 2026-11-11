Alianza Lima y Universitario pueden disputar hasta seis finales de Primera División este 2026

Para sorpresa de muchos, Alianza Lima y Universitario de Deportes pueden hacer historia en el fútbol peruano independientemente del resultado, ya que tienen la posibilidad de enfrentarse hasta en seis finales nacionales por el título de la Primera División. Recordemos que en la Liga 1 hay altas probabilidades de que se enfrenten en la definición absoluta.

Resulta que blanquiazules y merengues tienen la posibilidad de enfrentarse por una nueva estrella en su palmarés. Los íntimos por haber terminado líderes del Acumulado ya esperan en la gran final, mientras que la 'U' debe ganar el Torneo Clausura o vencer a su rival de turno en las semifinales. Así, tendrán ya dos partidos de ida y vuelta asegurados para proclamar al monarca de nuestro balompié.

Alianza Lima y Universitario jugaron el último clásico en Matute.

Sin embargo, eso no es todo, resulta que por el Clausura del fútbol femenino también se enfrentarán en otras dos finales. Alianza Lima clasificó tras derrotar a Sporting Cristal y Universitario lo hizo gracias a que le volteó la serie a Melgar en el Estadio Monumental. Hasta el momento ya hay cuatro encuentros entre ambos, pero puede haber dos más si se dan las condiciones.

Sucede que las dirigidas por José Letelier deben llevarse el clásico y quedarse con el segundo certamen de la temporada, así, enfrentarán a las cremas por el título de la Liga Femenina 2026, en duelos de ida y vuelta. Recordemos que las de Ate se hicieron con el Apertura, por lo que tienen asegurada su plaza en la siguiente instancia.

También habrá clásico en la Liga Femenina.