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César Farías, ex DT de Venezuela, cerca de dirigir a grande de la Liga 1: "Conversaciones"
César Farías mantiene conversaciones con un club histórico y grande de la Liga 1 para ser su nuevo director técnico la próxima temporada.
La temporada de la Liga 1 va llegando a su final, con únicamente cuatro clubes en competencia por llevarse el título nacional: Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo. Sin embargo, pese a que el torneo no ha terminado, los equipos ya están analizando lo que será la siguiente campaña y uno de los principales elencos del Perú quiere hacerse con los servicios de César Farías.
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El conocido director técnico casi lleva a Venezuela a su primer Mundial hace algunos años y recientemente estuvo al mando de Bolivia en las últimas Eliminatorias Conmebol. Por ello, es un entrenador con amplia experiencia y eso llamó la atención de un cuadro que dentro de poco se desvinculará oficialmente de su actual estratega.
Se trata de Cienciano, que no continuará con Horacio Melgarejo debido a su conducta problemática que le ha ocasionado una sanción de 14 fechas sin poder dirigir en la Liga 1 o cualquier competición organizada por la FPF. Eso prácticamente lo borra para siempre del fútbol peruano, ya que si un club no lo contrata no podrá contar con él por media temporada.
Es por eso que el periodista venezolano Mario Alberto Sánchez filtró en sus redes sociales la siguiente información: "El profesor César Farías se encuentra en conversaciones para ser el nuevo DT del Cienciano de Perú. Nada concreto aún. Su último equipo fue el Barcelona de Guayaquil de Ecuador". De esta forma, podríamos ver al ex DT de la Vinotinto en tierra cusqueña.
Cienciano prepara el reemplazo de Horacio Melgarejo.
Trayectoria de César Farías
- Nueva Cádiz
- Zulianos
- Trujillanos
- Táchira
- Mineros
- Anzoátegui
- Selección de Venezuela
- Club Tijuana
- Zulia FC
- NorthEast Utd.
- Cerro Porteño
- The Strongest
- Selección de Bolivia
- Aucas
- Águilas Doradas
- América de Cali
- Barcelona SC
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