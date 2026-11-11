0

César Farías, ex DT de Venezuela, cerca de dirigir a grande de la Liga 1: "Conversaciones"

César Farías mantiene conversaciones con un club histórico y grande de la Liga 1 para ser su nuevo director técnico la próxima temporada.

Francisco Esteves
César Farías, ex DT de Venezuela, cerca de dirigir en la Liga 1.
César Farías, ex DT de Venezuela, cerca de dirigir en la Liga 1. | Foto: AFP.
COMPARTIR

La temporada de la Liga 1 va llegando a su final, con únicamente cuatro clubes en competencia por llevarse el título nacional: Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo. Sin embargo, pese a que el torneo no ha terminado, los equipos ya están analizando lo que será la siguiente campaña y uno de los principales elencos del Perú quiere hacerse con los servicios de César Farías.

Alianza Lima y Universitario pueden disputar hasta seis finales.

PUEDES VER: Alianza Lima y Universitario pueden disputar hasta seis finales de Primera División este 2026

El conocido director técnico casi lleva a Venezuela a su primer Mundial hace algunos años y recientemente estuvo al mando de Bolivia en las últimas Eliminatorias Conmebol. Por ello, es un entrenador con amplia experiencia y eso llamó la atención de un cuadro que dentro de poco se desvinculará oficialmente de su actual estratega.

Se trata de Cienciano, que no continuará con Horacio Melgarejo debido a su conducta problemática que le ha ocasionado una sanción de 14 fechas sin poder dirigir en la Liga 1 o cualquier competición organizada por la FPF. Eso prácticamente lo borra para siempre del fútbol peruano, ya que si un club no lo contrata no podrá contar con él por media temporada.

Es por eso que el periodista venezolano Mario Alberto Sánchez filtró en sus redes sociales la siguiente información: "El profesor César Farías se encuentra en conversaciones para ser el nuevo DT del Cienciano de Perú. Nada concreto aún. Su último equipo fue el Barcelona de Guayaquil de Ecuador". De esta forma, podríamos ver al ex DT de la Vinotinto en tierra cusqueña.

Cienciano, Liga 1

Cienciano prepara el reemplazo de Horacio Melgarejo.

Trayectoria de César Farías

  • Nueva Cádiz
  • Zulianos
  • Trujillanos
  • Táchira
  • Mineros
  • Anzoátegui
  • Selección de Venezuela
  • Club Tijuana
  • Zulia FC
  • NorthEast Utd.
  • Cerro Porteño
  • The Strongest
  • Selección de Bolivia
  • Aucas
  • Águilas Doradas
  • América de Cali
  • Barcelona SC
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima entristece a su hinchada al comunicar sensible fallecimiento: "Consuelo y compañía"

  2. Alianza Lima y los 8 jugadores que pueden decir adiós al club tras finalizar contrato

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano