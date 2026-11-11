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Alianza Lima y los 8 jugadores que pueden decir adiós al club tras finalizar contrato
Alianza Lima empieza a definir su plantel para el 2027 y ocho futbolistas podrían no continuar en el equipo tras finalizar sus respectivos contratos a fin de año.
Alianza Lima ya empieza a planificar lo que será la temporada 2027 y uno de los temas que deberá resolver la dirigencia es la continuidad de varios integrantes del plantel. En ese escenario, ocho futbolistas tienen contrato hasta diciembre de 2026, por lo que su futuro en Matute dependerá de las decisiones que tome el club en las próximas semanas.
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Alianza Lima y los 8 jugadores que terminan contrato este 2026
- Mateo Antoni (Defensa) - 23 años
- Jesús Castillo (Mediocampista) - 30 años
- Jean Pierre Archimbaud (Mediocampista) - 32 años
- Fernando Gaibor (Mediocampista) - 35 años
- Esteban Pavez (Mediocampista) - 36 años
- Jhoao Velásquez (Defensa) - 21 años
- Ángel de la Cruz (Portero) - 24 años
- Paolo Guerrero (Delantero) - 42 años
Transfermarkt anuncia los jugadores que finalizan contrato con Alianza Lima al cierre del 2026.
En total, ocho jugadores aparecen en esta lista y podrían despedirse de Matute si no llegan a un acuerdo para renovar sus respectivos vínculos. Entre ellos figuran nombres de experiencia y jóvenes que todavía buscan consolidarse en el primer equipo.
Uno de los casos que más expectativa genera es el de Paolo Guerrero, quien tiene 42 años y afronta una etapa decisiva de su carrera. A él se suman los mediocampistas Fernando Gaibor, Esteban Pavez y Jean Pierre Archimbaud, quienes aportan recorrido y experiencia al plantel blanquiazul. También aparecen Jesús Castillo, Mateo Antoni, Jhoao Velásquez y el arquero Ángel de la Cruz, cada uno con un panorama distinto de cara a la próxima campaña.
Por ahora, la continuidad de estos futbolistas dependerá de la evaluación que realice Alianza Lima y de las posibles negociaciones que se puedan iniciar en las próximas semanas. La intención del club será definir qué jugadores formarán parte de su proyecto deportivo para el 2027, por lo que no se descarta que algunos continúen en La Victoria, mientras que otros deberán buscar nuevos destinos si no se concreta una renovación. Eso sí, ahora el foco es prepararse de la mejor manera de cara a la definición por el título nacional de la Liga 1 2026.
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