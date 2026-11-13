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Carlos Zambrano ‘destrozó’ a Hernán Barcos tras pelea con Pablo Guede: “Muchos jugadores no lo aguantan”

Carlos Zambrano se refirió directamente a la polémica pelea entre Hernán Barcos y Pablo Guede en el Sporting Cristal vs Alianza Lima y no dudó en arremeter contra el 'Pirata'.

Angel Curo
Carlos Zambrano ‘destrozó’ a Hernán Barcos tras pelea con Pablo Guede
Carlos Zambrano ‘destrozó’ a Hernán Barcos tras pelea con Pablo Guede | Captura Movistar Deportes | Composición: Líbero
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Una de las grandes polémicas de los últimos meses fue la pelea entre Hernán Barcos y Pablo Guede en la victoria de Sporting Cristal sobre Alianza Lima. Ahora, Carlos Zambrano sorprendió a los hinchas al referirse a este episodio y no dudó en arremeter en contra del ‘Pirata’, recordando cuando fueron compañeros de equipo.

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Carlos Zambrano ‘destrozó’ a Hernán Barcos tras pelea con Pablo Guede

Durante una conversación con el programa ‘Al Ángulo’, le consultaron a Carlos Zambrano por la publicación que realizó luego del encontronazo entre Hernán Barcos y Pablo Guede. Ante ello, el zaguero señaló que habría reaccionado de la misma manera, incluso si hubiera estado en la cancha.

"Si hubiera estado en Alianza hubiera respondido igual. Es más, me hubiera metido a ese problema (entre Barcos y Guede). Porque tengo que defender a los míos. Cuando no estás en mi equipo y estás en el partido, voy a defender a los míos. Así sea mi amigo el otro, voy y lo empujo porque voy a defender a los míos", sostuvo.

No obstante, el ‘León’ fue contundente al referirse a su relación con el ‘Pirata’ y remarcó que actualmente no son amigos. Sin embargo, aseguró que, si hubieran sido compañeros en ese momento, habría salido en su defensa. Además, generó polémica al recordar que siempre hubo jugadores que no soportaban convivir con el argentino.

Video: Movistar Deportes

"Hablar está de más ya. Yo lo puedo decir, no tengo ningún problema, lo he dicho muchas veces, Hernán no es mi amigo. Si estábamos en Alianza, yo iba a pelear por él, iba a matar por él, porque es mi compañero. Pero después había cosas que él lo sabe. Internamente ha pasado muchas cosas. Por eso que hay muchos jugadores de fútbol que no lo aguantan o no lo pasan", indicó.

Carlos Zambrano valoró su relación con Pablo Guede

Del mismo modo, Zambrano reveló que mantiene una gran relación con Pablo Guede e incluso mantienen contacto frecuente, pese a la salida del zaguero de Alianza Lima a inicios de año.

En mes y medio hubo buena vibra. Hablábamos muy directo las cosas. Me sentía muy cómodo con él en el entrenamiento. Es un entrenador de p*** ma***. Sigo en contacto con él, le deseo lo mejor, esté donde esté. Seguimos en contacto y espero seguir en contacto con él. Sé que es una buena persona, por más que a veces hable muy fuerte, a veces uno tiene el tino, el trato con algunos jugadores, que lo ha hecho en la primera temporada. El profe me dice, yo soy así por esto, por esto, por esto. Y a los jugadores tienes que hablar así, porque si no se te suben. Pero fuertísimo”, mencionó.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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