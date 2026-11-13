Papa León XIV ilusiona a los hinchas de Sporting Cristal, pero llena de desolación a los de Alianza Lima

El Papa León XIV llegó a territorio peruano y ha causado una enorme reacción en todos nuestros compatriotas, con gente buscando verlo a toda costa. Sin embargo, la presencia del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica puede generar una profunda tristeza en los hinchas de Alianza Lima, y la ilusión absoluta de los aficionados de Sporting Cristal. Te contamos el contundente motivo.

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Como muchos saben, se especula que el obispo de Roma simpatiza por el cuadro blanquiazul, ya que es un fanático de los deportes y durante sus más de 20 años viviendo en nuestro país generó un lazo con dicha institución deportiva. No obstante, su presencia en el suelo incaico puede terminar quitándole el título nacional al cuadro actualmente comandado por Pablo Guede.

¿Por qué la presencia del Papa complica a Alianza Lima?

Resulta que, la última vez que un Papa visitó el Perú fue en 2018, cuando Francisco visitó a millones de fieles a la Iglesia Católica. Pese a que causó mucha alegría en sus seguidores, ese año el campeón de la Liga 1 fue Sporting Cristal , y la situación no acaba ahí, sino que previamente Juan Pablo II vino en 1988 y el ganador del fútbol peruano en aquel entonces también fue el conjunto del Rímac.

El Papa León XIV se quedará en Perú durante los próximos días.

Incluso, tres años antes, en 1985, el mismo Sumo Pontífice visitó territorio peruano y el campeón fue Universitario de Deportes. Es decir, nunca en la historia Alianza Lima ha conseguido el trofeo nacional con la presencia sacra en nuestro país. Los blanquiazules irán contra todo si quieren obtener una nueva estrella para su palmarés este 2026.

Eso sí, quizá, al ser presuntamente hincha del cuadro de Matute, la presencia de Robert Prevost, más conocido como León XIV, termine dándole suerte a los dirigidos por Pablo Guede. Recordemos que los íntimos esperan en la final de la Liga 1 por haber terminado primeros en el Acumulado y solo falta la confirmación de su rival, que puede ser Universitario, Sporting Cristal o Sport Huancayo.