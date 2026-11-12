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Miguel Rebosio, ex Sporting Cristal, elogió a figura del cuadro celeste: "El mejor de la Liga"
El 'Conejo' analizó el presente de Sporting Cristal y destacó a varios futbolistas, pero tuvo palabras especiales para una de las principales figuras.
Miguel Rebosio, destacado exfutbolista que vistió la camiseta de Sporting Cristal y la selección peruana, habló sobre el presente del cuadro cervecero, que ha ido de menos a más en el Torneo Clausura 2026, aún con chances de pelear el título nacional de la Liga 1 a falta de una fecha. En ese sentido, el popular 'Conejo' destacó a varias figuras del actual plantel, pero se deshizo en elogios con un jugador en concreto.
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Miguel Rebosio, ex Sporting Cristal, elogió a figura del cuadro celeste
En entrevista para el programa 'Hablemos de Max', el exfutbolista, subcampeón de la Copa Libertadores con los cerveceros, mencionó a varios hombres que militan en el plantel dirigido por Roberto Mosquera, como Hernán Barcos y Maxloren Castro, pero fue Yoshimar Yotún quien se llevó todos sus halagos al ser catalogado como el mejor jugador de la temporada.
"Roberto (Mosquera) por darle esa tranquilidad y esa confianza a los futbolistas. Sobre todo a Iberico, ha sido convocado a la selección. La experiencia de Barcos. Yotún que para mí es el mejor de la Liga hasta el momento. Juega partidos en altura, viene de selección, corre, mete, es capitán. Creo que, pase lo que pase con Cristal, es digno de reconocer ese esfuerzo porque vinieron remando de atrás", dijo.
Con sus declaraciones, Miguel Rebosio puso en valor el liderazgo y la regularidad de Yoshimar Yotún en una temporada exigente para Sporting Cristal. Ahora, el capitán celeste buscará trasladar ese rendimiento a la recta final del campeonato, donde los rimenses todavía aspiran a levantar el título nacional.
Números de Yoshimar Yotún con Sporting Cristal en 2026
En una de sus mejores temporadas con camiseta celeste, Yoshimar Yotún registra 42 partidos con Sporting Cristal en 2026, entre Liga 1, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa de la Liga, con un saldo de nueve goles y 14 asistencias.
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