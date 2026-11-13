Carlos Zambrano, figura de Sport Boys, dio alarmante noticia tras lesionarse el hombro: "Se acabó"

Carlos Zambrano, futbolista y figura de Sport Boys, habló sobre la lesión al hombro que sufrió en el empate ante Universitario de Deportes por la fecha 14 del Torneo Clausura. El 'León' terminó sentido en el duelo ante los cremas y fue baja en la fecha 16 ante UTC. A pocos días de disputarse la última jornada del segundo certamen del año, el experimentado zaguero dio una noticia sobre su estado físico que causó alarma entre los hinchas rosados.

Carlos Zambrano, figura de Sport Boys, dio alarmante noticia tras lesionarse el hombro

Durante la última emisión del programa ‘Al Ángulo’, el exjugador de Alianza Lima y la selección peruana dio detalles sobre la lesión que sufrió en el hombro y confirmó que será baja para la última fecha del Clausura, pues tardará varias semanas para recuperarse. Por tal motivo, el empate con Universitario fue su último partido del año con camiseta rosada.

" Sí, acabó (el campeonato para él) Creo que el peor escenario que me ha pasado es lo que tengo ahorita, que es un desgarro en varias zonas del hombro . No es nada con los huesos así que no hay operación para nada. Son de 4 a 6 semanas (de recuperación) y lo llevo de la mejor manera, siempre viéndole lo positivo", manifestó.

Carlos Zambrano sufrió una lesión en el hombro durante el partido contra Universitario

De esta manera, Carlos Zambrano se perderá el cierre de la temporada con Sport Boys y deberá enfocarse en su recuperación para volver a las canchas en óptimas condiciones. El defensor espera superar esta lesión en las próximas semanas y regresar sin complicaciones de cara a los retos del 2027.

¿Carlos Zambrano continuará en Sport Boys?

Vale precisar que el futuro de Carlos Zambrano es una incógnita. Como se sabe, el futbolista tiene contrato con Sport Boys hasta diciembre de este año y, hasta el momento, se desconoce si viene negociando su renovación o buscará nuevos aires con miras a la próxima temporada.