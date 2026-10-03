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Jacob Shaffelburg sorprendió a Perú y anotó el 1-0 de Canadá en amistoso | Captura: América TV | Composición: Líbero

¡Lo dejaron solo! Jacob Shaffelburg sorprendió a Perú y anotó el 1-0 de Canadá en amistoso

Jacob Shaffelburg aprovechó un rebote dentro del área chica, quedó mano a mano con Diego Romero y marcó el 1-0 de Canadá ante Perú a los 19 minutos en partido amistoso.

Angel Curo
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