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¡Lo dejaron solo! Jacob Shaffelburg sorprendió a Perú y anotó el 1-0 de Canadá en amistoso
Jacob Shaffelburg aprovechó un rebote dentro del área chica, quedó mano a mano con Diego Romero y marcó el 1-0 de Canadá ante Perú a los 19 minutos en partido amistoso.
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