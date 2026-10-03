Bolivia se pronunció sobre posible amistoso con la selección peruana: "Estamos validando"

La selección peruana ya empezó a trabajar para cerrar nuevos amistosos en la siguiente fecha FIFA de noviembre. La idea de la 'Bicolor' es poder jugar en territorio peruano y hacer de local en ciudades de altitud. En ese contexto, se precisó que uno de los posibles rivales será Bolivia y desde el país altiplánico revelaron si es factible este enfrentamiento.

Bolivia se pronunció sobre posible amistoso con la selección peruana

Recientemente, se conoció que la selección peruana analiza la posibilidad de enfrentar a Bolivia con el objetivo de poner a prueba su táctica para jugar en altura y llegar mejor preparada al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas. Ahora, José Antonio Claure, gerente de marketing de la Federación Boliviana de Fútbol, confirmó que existen contactos entre ambas federaciones.

Durante una conversación con el programa boliviano ‘Última Jugada de Diez’, el directivo reveló que la ‘Bicolor’ envió una invitación para disputar un partido amistoso en territorio peruano. En esa línea, señaló que actualmente se encuentran evaluando diferentes aspectos relacionados con la fecha y el estadio donde se podría desarrollar el encuentro.

La 'Bicolor' jugará en noviembre sus primeros partido con Mano Menezes en suelo peruano.

“Tenemos algunas invitaciones para jugar contra Perú. Hemos trabajado también con invitaciones para jugar contra Chile. Estamos validando todo el tema del esquema, días, fechas, estadios. Habrá que ver cuál es la mejor logística, pero la idea es que juguemos dos partidos en fechas internacionales en noviembre para cerrar esta gestión de acuerdo a la normativa”, señaló.

Del mismo modo, Claure indicó que todavía deben definir la logística antes de confirmar los próximos compromisos de la 'Verde'. Asimismo, añadió que la selección chilena aparece como otra de las opciones que maneja Bolivia para disputar uno de sus amistosos durante la fecha FIFA de noviembre.

Perú jugará en ciudades de altura en noviembre

De acuerdo a lo informado por la FPF, la idea es que la selección peruana juegue en noviembre sus primeros partidos en territorio peruano en la era de Mano Menezes. Asimismo, revelaron que uno de sus posibles rivales sería un país europeo. La idea es que se disputen dos amistosos en noviembre en las ciudades de Arequipa y Cusco.