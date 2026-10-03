¡Atención, Mano Menezes! Canadá 'amenaza' a Perú con tremenda novedad: "Iniciará acciones"

La selección peruana se enfrentará HOY sábado 3 de octubre ante su similar de Canadá, en lo que será su tercer partido amistoso por fecha FIFA. A pocas horas de iniciar el compromiso en Montreal, se confirmó que el conjunto de ‘La Hoja de Maple’ alista una gran novedad en su once inicial para enfrentar a la ‘Bicolor’: se trata del portero Owen Goodman, quien se perfila como titular para este duelo.

Owen Goodman, tercer arquero de Canadá, se perfila como titular ante Perú

Según información del periodista Gian Franco Zelaya, el guardameta canadiense de 22 años será una de las grandes apuestas en el esquema del profesor Jesse Marsch. el tercer arquero de Canadá, nacido en Londres, sería el encargado de custodiar la portería de su equipo, con el objetivo de darle un descanso a Dayne St. Clair, quien atajó en la victoria por 1-0 ante Chile.

“ATENCIÓN: Canadá hará debutar a su tercer arquero ante la selección peruana, Owen Goodman ataja en el Dundee FC de la premiership escocesa e iniciará acciones en arco canadiense”, publicó el hombre de prensa en su cuenta oficial de X.

Owen Goodman es el tercer arquero de Canadá

De esta manera, Owen Goodman tendrá la oportunidad de sumar sus primeros minutos con la selección mayor de Canadá en esta fecha FIFA, luego de ser considerado por Jesse Marsch para el duelo ante Perú. El guardameta del Dundee FC buscará responder a la confianza del estratega y mantener su arco en cero frente a la ‘Bicolor’. Así, el equipo de la ‘Hoja de Maple’ presentará una novedad importante en su alineación para este amistoso. Por su parte, Perú intentará aprovechar cualquier falta de experiencia del joven portero para generar peligro en el área rival.

¿A qué hora juegan Perú vs Canadá?

Vale recordar que el partido entre las selecciones de Perú y Canadá está programado para la 1.00 p. m. (hora peruana) en el Saputo Stadium de Montreal. Los canadienses buscarán imponer su localía, mientras los dirigidos por Mano Menezes tratarán de dar el golpe en condición de visita y lograr su primera victoria en esta fecha FIFA.