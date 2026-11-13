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Gianluca Lapadula rompe su silencio tras salir de cambio durante Perú vs Bolivia: "Lesionado"

Gianluca Lapadula asustó a más de un hincha al salir de cambio durante el encuentro de la selección peruana. Tras ello, el 'Bambino' se pronunció.

Antonio Vidal
Gianluca Lapadula rompe su silencio tras salir de cambio durante Perú vs Bolivia
Gianluca Lapadula rompe su silencio tras salir de cambio durante Perú vs Bolivia | composición Líbero/L1 Max/América TV
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La selección peruana volvió al triunfo tras su gran actuación ante Bolivia, y uno de los jugadores clave para la victoria de la Bicolor fue Gianluca Lapadula. El delantero fue uno de los protagonistas del encuentro, pero hubo una situación que preocupó a los hinchas: su salida de cambio durante el partido. Ante ello, el atacante nacional manifestó que sintió una molestia física y, tras finalizar el compromiso, decidió pronunciarse sobre su estado de salud.

Perú derrotó 2-0 a Bolivia por un partido amistoso internacional de fecha FIFA.

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Gianluca Lapadula rompe su silencio tras salir de cambio durante Perú vs Bolivia

Luego de la victoria de la Blanquirroja, el 'Bambino' conversó con la prensa y fue consultado sobre cómo se encontraba. Ante la posibilidad de que estuviera lesionado, el atacante aclaró que no tenía certeza de ello y explicó lo que sintió durante el partido.

"No sé si lesionado; sentí algo leve, una molestia y nada más", manifestó Lapadula para L1 Max, dejando en claro que, por el momento, no considera que se trate de una lesión de gravedad. Sus declaraciones llegan en medio de la expectativa por conocer si podrá continuar trabajando con normalidad.

Por otro lado, el delantero también expresó su alegría por volver a defender la camiseta de la selección peruana y conseguir una victoria. "Siempre es lindo jugar para la selección, ganar con la selección; es un orgullo y ha sido muy lindo", señaló tras el encuentro ante Bolivia.

Finalmente, Lapadula se refirió a su nuevo gol con la Bicolor y reconoció que anotar es una de sus principales motivaciones dentro del campo. "Siempre busco el gol; es mi pasión, es mi trabajo también, entonces es algo que tengo que entrenar sí o sí", concluyó el atacante, quien espera seguir aportando al equipo nacional.

Gianluca Lapadula anotó desde los 12 pasos para Perú. Foto: La Bicolor

Gianluca Lapadula anotó desde los 12 pasos para Perú. Foto: La Bicolor

Próximo partido de Universitario

Tras su participación con Perú, el 'Bambino' tendrá que enfocarse ahora en Universitario de Deportes, que se enfrentará a Sport Huancayo este domingo 22 de noviembre por la última fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio IPD de Huancayo y contará con la transmisión de L1 MAX.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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