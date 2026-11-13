Mauro Cantoro no se guardó y criticó a futbolista pretendido por Universitario: "Mentalidad"

Universitario de Deportes encara la recta final del campeonato con el objetivo en conseguir el tetracampeonato de la Liga 1. Sin embargo, la directiva también avanza con los fichajes para la siguiente temporada y Mauro Cantoro no dudó en cuestionar la posible contratación de un lateral que ya tendría un acuerdo con los merengues.

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Mauro Cantoro no se guardó y criticó a futbolista pretendido por Universitario

Uno de los jugadores que mejor desempeño mostraron esta temporada en la Liga 1 fue Mathías Llontop, quien ha despertado el interés de Universitario para la próxima campaña. Sin embargo, su posible llegada no convence a un sector de la hinchada y ahora fue Mauro Cantoro quien lo cuestionó.

Durante el programa 'Desmarcados', el referente crema se refirió a los rumores que vinculan al lateral con la 'U' y fue contundente al señalar que su llegada podría terminar modificando su mentalidad. Según indicó, a los jugadores que llegan al club para ser alternativas de recambio siempre les termina costando la adaptación.

Mathías Llontop suena para firmar con Universitario para 2027

" Cuando jugadores como Llontop llegan a equipos importantes, como la 'U' y Alianza, les cuesta . Gentile, por ejemplo. Llontop es muy buen jugador, lógicamente llegar en pretemporada puede ayudar, pero llegaría para ser alternativa de Inga y no sé si le pueda ganar la pulseada. Es para ser alternativa y ya cuando eres alternativa, la mentalidad del jugador cambia. Hoy es figura y esa mentalidad va a cambiar", sostuvo.

Sin embargo, el ‘Toro’ remarcó que Mathías Llontop es un jugador de gran calidad, aunque considera que no podrá arrebatarle la titularidad a César Inga, por lo que terminaría relegado al banco de suplentes.

Universitario se perfila a fichar a Mathías Llontop

El posible fichaje de Mathías Llontop por Universitario ha sido una de las novelas de la semana. Según comentó el periodista Jorge Kieffer, el lateral ya tiene un acuerdo con los merengues, por lo que al finalizar su contrato con Melgar a fin de año firmará su vínculo con la 'U'.