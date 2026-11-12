Delantero que fue pretendido por Universitario sorprende al liberarse de su club: "Acuerdo"

El final de la Liga 1 2026 está cerca y Universitario de Deportes se mantiene en la disputa por el título. Sin embargo, la dirección deportiva ya empezó a gestionar sus fichajes para la siguiente temporada y se conoció que uno de los jugadores que tenía en carpeta ha llegado a un acuerdo con su club y quedará como agente libre.

Delantero que fue pretendido por Universitario sorprende al liberarse de su club

El mercado de pases comienza a moverse en la Liga 1 y en las distintas ligas sudamericanas con renovaciones y fichajes. En ese contexto, el periodista colombiano Pipe Sierra sorprendió al informar que Francisco Fydriszewski, delantero que en su momento sonó como posible refuerzo de Universitario, ha decidido poner fin a su etapa en Junior.

Según indicó el comunicador, el atacante llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con el club, por lo que quedará en condición de agente libre. No obstante, su futuro deportivo continuará ligado al fútbol colombiano.

Francisco Fydriszewski, que fue pretendido por la 'U', se liberó de Junior de Barranquilla.

“ Francisco Fydriszewski no renunció a Junior, el delantero argentino llegó a un acuerdo para rescindir su vínculo y, a falta de firma, será agente libre . Su futuro podría estar fuera de Colombia, donde tiene varios interesados”, reveló el comunicador en su cuenta de ‘X’.

Francisco Fydriszewski fue pretendido por Universitario

Cabe recordar que Francisco Fydriszewski fue uno de los jugadores que llamó la atención de la dirección deportiva de Universitario gracias a la capacidad goleadora que demostró en las últimas temporadas. Por ello, la ‘U’ lo incluyó en su carpeta de posibles fichajes para el Torneo Clausura, aunque finalmente no logró concretar su llegada.

De hecho, según señaló en su momento el periodista Kevin Pacheco, el atacante llegó a conversar con el club e incluso había sido contactado a inicios de temporada. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron debido al elevado monto de su salario y al costo de su fichaje. Ahora, con la carta de libertad en su mano, solo el tiempo dirá si los cremas vuelven a mostrar interés por el delantero polaco-argentino.