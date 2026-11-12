Entradas Sport Huancayo vs Universitario por el Clausura: precios confirmados y dónde comprar

En un partido clave que puede decidir al campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Sport Huancayo y Universitario jugarán en el estadio IPD de Huancayo por la fecha 17. Recientemente se confirmó que este duelo se jugará con la presencia de ambas hinchadas y promete ser muy emocionante de principio a fin.

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La periodista Jessica Barrios conversó con Raúl Rojas, vicepresidente del club huancaíno, quien confirmó que habrá dos hinchadas para este cotejo. Además, se conocieron los precios y dónde se pueden adquirir las entradas. Para los hinchas que residan en Lima, habrá un punto de venta en la capital.

Recordemos que este encuentro está programado para el próximo domingo 22 de noviembre, a partir de las 3.00 p. m. En simultáneo se disputará el duelo entre Sporting Cristal vs Cienciano en el estadio Alberto Gallardo, que también puede ser clave para decidir al campeón.

Estadio IPD Huancayo

Entradas Sport Huancayo vs Universitario: precios

Las localidades tendrán un precio general de S/200 y han quedado habilitadas las tribunas de oriente y occidente. Se espera una importante concurrencia de hinchas tanto de Sport Huancayo como de Universitario de Deportes en la Incontrastable.

¿Dónde comprar entradas para Sport Huancayo vs Universitario?

A falta de la confirmación, se han habilitado dos puntos de venta presenciales, uno en Huancayo y otro en Lima. A continuación, repasa los lugares: