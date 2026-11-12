Jairo Concha impacta con determinante decisión por su futuro en Universitario para 2027

Universitario de Deportes ya inició la planificación de su plantel para la próxima temporada y uno de los aspectos prioritarios para la dirección deportiva es concretar la renovación de Jairo Concha. El volante finaliza su contrato a fin de año y, en medio de las negociaciones por su continuidad, se conoció que ha tomado una contundente decisión sobre su futuro.

Jairo Concha impacta con determinante decisión por su futuro en Universitario

Uno de los mejores jugadores de Universitario en esta temporada ha sido Jairo Concha. El volante nacional se ha mantenido como titular indiscutible con todos los entrenadores que han pasado por el club y, aunque no ha logrado mantener su cuota goleadora, sigue siendo una pieza fundamental en la creación del juego.

En ese sentido, Líbero pudo conocer, a través de su edición impresa, que la directiva crema continúa enfocada en concretar la renovación de su contrato, que finaliza a final de temporada. No obstante, el popular ‘Jairoco’ ya comunicó que está concentrado en afrontar los playoffs con la ‘U’, por lo que recién dará a conocer su decisión a finales de año .

Jairo Concha definirá a fin de año si renovará o no con Universitario

Desde Ate le han informado que desean ofrecerle un nuevo vínculo hasta finales de 2028, pero Jairo Concha todavía no ha respondido a la propuesta. De esta manera, el futuro del mediocentro se definirá una vez que finalice la participación de Universitario en la Liga 1, donde aún luchan por conseguir el tetracampeonato.

Jairo Concha espera una oferta del extranjero

Hace semanas, el periodista Gustavo Peralta reveló que la agencia de representación de Jairo Concha tiene la intención de buscar opciones en el extranjero y que pueda conseguir su ansiado salto al fútbol del exterior. Sin embargo, también valoran la propuesta de Universitario.