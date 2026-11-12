0
EN DIRECTO
Italia vs Francia por UEFA Nations League
EN VIVO
España vs República Checa por la UEFA Nations League

Jairo Concha impacta con determinante decisión por su futuro en Universitario para 2027

Jairo Concha continúa sin renovar su vínculo contractual con Universitario y se conoció que ya informó una importante medida a la dirección deportiva.

Angel Curo
Jairo Concha impacta con determinante decisión por su futuro en Universitario para 2027
Jairo Concha impacta con determinante decisión por su futuro en Universitario para 2027 | Foto: Carlos Félix/URPI-LR
COMPARTIR

Universitario de Deportes ya inició la planificación de su plantel para la próxima temporada y uno de los aspectos prioritarios para la dirección deportiva es concretar la renovación de Jairo Concha. El volante finaliza su contrato a fin de año y, en medio de las negociaciones por su continuidad, se conoció que ha tomado una contundente decisión sobre su futuro.

Universitario acaba de cerrar con un futbolista con paso por la selección chilena

PUEDES VER: Universitario cerró acuerdo con futbolista que pasó por la selección chilena: "Por dos temporadas"

Jairo Concha impacta con determinante decisión por su futuro en Universitario

Uno de los mejores jugadores de Universitario en esta temporada ha sido Jairo Concha. El volante nacional se ha mantenido como titular indiscutible con todos los entrenadores que han pasado por el club y, aunque no ha logrado mantener su cuota goleadora, sigue siendo una pieza fundamental en la creación del juego.

En ese sentido, Líbero pudo conocer, a través de su edición impresa, que la directiva crema continúa enfocada en concretar la renovación de su contrato, que finaliza a final de temporada. No obstante, el popular ‘Jairoco’ ya comunicó que está concentrado en afrontar los playoffs con la ‘U’, por lo que recién dará a conocer su decisión a finales de año.

Universitario de Deportes, Jairo Concha

Jairo Concha definirá a fin de año si renovará o no con Universitario

Desde Ate le han informado que desean ofrecerle un nuevo vínculo hasta finales de 2028, pero Jairo Concha todavía no ha respondido a la propuesta. De esta manera, el futuro del mediocentro se definirá una vez que finalice la participación de Universitario en la Liga 1, donde aún luchan por conseguir el tetracampeonato.

Jairo Concha espera una oferta del extranjero

Hace semanas, el periodista Gustavo Peralta reveló que la agencia de representación de Jairo Concha tiene la intención de buscar opciones en el extranjero y que pueda conseguir su ansiado salto al fútbol del exterior. Sin embargo, también valoran la propuesta de Universitario.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario quedó sin opciones de ser campeón de la liga tras fallo de Comisión Disciplinaria

  2. Alianza Lima avanza con fichaje de destacado volante pretendido por Sporting Cristal: “Oferta”

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano