Jesús Castillo, volante de Alianza Lima, es pretendido por clásico rival de Liga 1: “Contrato”

Alianza Lima se prepara para encarar los playoffs por el título de la Liga 1 2026. Sin embargo, la dirección deportiva ya trabaja en la planificación del plantel y se conoció que Jesús Castillo tiene opción de dejar Matute para firmar con un clásico rival de los íntimos para la siguiente temporada.

Jesús Castillo, volante de Alianza Lima, es pretendido por clásico rival de Liga 1

Jesús Castillo ha sido uno de los jugadores más importantes en las filas de Alianza Lima en las últimas temporadas, siendo una pieza esencial como titular e incluso como revulsivo. No obstante, se conoció que Sport Boys, un clásico rival de los íntimos, lo pretende para 2027.

La noticia fue revelada por el periodista Diego Sotomayor, quien señaló que el volante nacional es uno de los jugadores que desea el técnico Carlos Desio para armar su plantel en el centenario de la ‘Misilera’. Su fichaje por los rosados se ve impulsado porque termina contrato con los blanquiazules.

Jesús Castillo es pretendido por Sport Boys para 2027

“ Jesús Castillo es otro de los futbolistas en la lista de Carlos Desio (DT de Sport Boys) para el centenario . Termina contrato este año con Alianza Lima tras cuatro temporadas y su ampliación no se ha conversado”, reveló el comunicador en su cuenta de ‘X’.

Del mismo modo, el periodista deportivo indicó que Castillo no ha entablado conversaciones con la dirección deportiva de Alianza Lima para extender su vínculo. De esta forma, si no llega a un acuerdo, terminará como jugador libre.

Números de Jesús Castillo con Alianza Lima este 2026

El mediocentro de 30 años no ha tenido la regularidad esperada con Alianza Lima en esta temporada, ya que ha quedado relegado al banco de suplentes en el esquema de Pablo Guede. En sus números, Jesús Castillo sumó 19 partidos, aunque solo sumó 813 minutos, donde aportó con tres asistencias.