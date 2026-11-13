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Papa León XIV recibió la camiseta de Alianza Lima de un fiel seguidor y así fue su reacción
En su visita a la Capilla San Óscar Romero, en Chiclayo, el Papa León XIV recibió la camiseta de Alianza Lima.
El Papa León XIV se encuentra visitando varios departamentos de su querido Perú y en su tercer día, recibió un regalo deportivo ligado a nuestro fútbol nacional. ¿De qué se trata? Una camiseta de Alianza Lima.
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Durante su visita a la Capilla San Óscar Romero, en Chiclayo, lugar que impulsó su reconstrucción mientras era obispo, fue sorprendido por un fiel seguidor, quien le llevó la indumentaria del equipo blanquiazul.
En el video publicado por la cuenta Radio Mitre, se puede ver cómo el Papa León XIV estuvo saludando a todas las personas que habían llegado al lugar, cuando este seguidor se acerca para entregarle la camiseta.
El Pontífice se mostró muy feliz al recibir este obsequio y le agradeció dándole la mano para luego entregarle la camiseta a su seguridad, quien guardan todas las prendas y obsequios que viene recibiendo su santidad.
¿El Papa León XIV es hincha de Alianza Lima?
Como se ha dicho en reiteradas ocasiones, el Papa León XIV es hincha de Alianza Lima, información corroborada por una religiosa, quien compartió años con Robert Francis Prevost.
Durante una entrevista con Canal N, la religiosa Sor Margarita Flores reveló esta íntima confesión: "Yo también me he enterado que es hincha de Alianza, yo no lo he escuchado mucho hablar, pero el padre Fidel sí, porque él era como su mano derecha". Y luego, entre risas, compartió: "Como hincha, yo creo que tendrá la camiseta".
No es la primera vez que el Papa León XIVha recibido la camiseta de Alianza Lima, pues en su momento varias figuras ligadas al cuadro victoriano llegaron hasta el Vaticano para entregarle la indumentaria. Incluso el conjunto blanquiazul ha destacado esto y ha publicado en sus redes sociales que el Pontífice es hincha acérrimo del cuadro aliancista.
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