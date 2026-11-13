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Entradas Universitario vs Alianza Lima: precios y dónde comprar para el clásico por Liga Femenina
Universitario y Alianza Lima se vuelven a enfrentar en el clásico femenino por la final de ida del Torneo Clausura 2026. Conoce los precios de las entradas y dónde adquirirlas.
Universitario de Deportes vs Alianza Lima se enfrentan por la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Este partido promete ser intenso de principio a fin, con ambos elencos buscando sacar ventaja en el Estadio Monumental para la vuelta. Aquí te contamos los precios y dónde comprar los boletos para asistir al clásico femenino.
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Entradas Universitario vs Alianza Lima Femenino: precios
Estos son los precios para adquirir los boletos y asistir al partido entre Universitario vs Alianza Lima por la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Cabe señalar que solo se ha habilitado la tribuna de occidente del Estadio Monumental de Ate.
- Occidente socio crema y adherente: S/10,00
- Occidente hinchada crema: S/15,00
- Promo familia crema: S/45,00
- Experiencia leonas: S/150,00
Universitario anunció los precios para la final ante Alianza Lima
Entradas Universitario vs Alianza Lima Femenino: cómo y dónde comprar
Los boletos para el clásico femenino entre Universitario vs Alianza Lima se encuentran disponibles de manera virtual a través de la web de Teleticket para todos los hinchas en general.
Para comprar las entradas, debes ingresar a la página oficial de Teleticket, ubicar el evento, seleccionar la opción de tu preferencia y completar tus datos personales para finalizar la compra. Cabe recordar que solo está permitido el ingreso para los hinchas locales en este encuentro.
¿Cómo llegan Universitario y Alianza Lima a la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina?
Universitario viene con la moral en alto luego de concretar una impresionante remontada ante Melgar en las semifinales. Las ‘Leonas’ habían caído 3-0 en la ida, pero en la vuelta se cobraron la revancha tras vencer por 7-0. Ahora, el equipo comandado por el DT Carlos Véliz buscará sacar ventaja en esta final e ilusionarse con el título nacional.
Por su parte, Alianza Lima también tiene una motivación especial tras haber dejado en el camino a Sporting Cristal por 2-1 en el marcador global. Las blanquiazules se juegan su última carta para acceder a los playoffs por el título de la Liga Femenina, por lo que son conscientes de que necesitan salir con la victoria del campo de su eterno rival.
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