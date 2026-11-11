Jugadora de Alianza Lima arremete contra la Liga Femenina por la final: "Cada vez peor"

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán en finales de ida y vuelta por el Torneo Clausura. Si las íntimas consiguen quedarse con esta competición, entonces enfrentarán nuevamente a las leonas por el título nacional de la Liga Femenina. Sin embargo, si las cremas salen victoriosas, se coronarán como las campeonas de la temporada 2026.

PUEDES VER: Universitario sorprende a hinchas y lanza precios de entradas para partido ante Alianza Lima

En ese sentido, la organización de la Liga Femenina decidió programar la final de ida este sábado 14 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio Monumental, mientras que el cotejo de vuelta se jugará el domingo 22 en el Estadio Alejandro Villanueva a las 11.00 a. m.

Precisamente esto último no ha sido del agrado de los hinchas blanquiazules, quienes señalaron que el horario no era algo adecuado para una final y que incluso le jugaba en contra.

¿Qué dijo la capitana de Alianza Lima?

Una de las que se pronunció fue Allison Azabache, futbolista de Alianza Lima, quien también se pronunció en contra de la Liga Femenina y señaló que con cada decisión que toman, están haciendo que el fútbol femenino retroceda.

"Y sobre todo gracias a la liga por poner un horario espectacular que merece una final. Y también gracias por el retroceso al fútbol femenino, lo está haciendo cada vez peor, felicidades", escribió la capitana íntima.

Publicación de Allison Azabache. Foto: captura/X

Este reclamo se suma al que evidenciaron anteriormente cuando cambiaron el canal de transmisión de los partidos de fútbol femenino de televisión abierta a un sistema de paga.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario por la final del Torneo Clausura?

La final de ida entre Alianza Lima vs Universitario será este sábado 14 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Monumental y el duelo de vuelta será el domingo 22 a las 11.00 a. m. en Matute.