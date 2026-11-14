Hernán Barcos le respondió a Carlos Zambrano tras polémicas declaraciones: "No estoy para eso"

Hace unos días, Carlos Zambrano sorprendió al hablar sobre Hernán Barcos, especialmente después de la pelea que este último protagonizó con Pablo Guede durante el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Ante esta situación, el 'Pirata' fue abordado por los periodistas en el aeropuerto, donde le preguntaron sobre las polémicas declaraciones de su excompañero. Al respecto, el argentino no dudó en restarle importancia al tema y señaló que no está para ese tipo de cosas.

Hernán Barcos le respondió a Carlos Zambrano tras polémicas declaraciones

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Ante la pregunta, el delantero argentino no dudó en resaltar que se mantiene enfocado en Cristal y sobre todo en salir campeón de la Copa de la Liga, por lo que no le prestó mucha importancia a estas declaraciones.

" No estoy para eso . Estoy pensando en la final. Gracias", fueron las rotundas palabras de Barcos sobre las recientes declaraciones del actual defensor de Sport Boys sobre su persona.

En otro momento, el ex FC Cajamarca señaló la responsabilidad que tiene el elenco dirigido por Roberto Mosquera en ganar este domingo ante Alianza Atlético. “Obviamente, vamos con esa responsabilidad de traer el título para casa. Es lo más importante y esperamos hacerlo”.

De esta manera, Hernán Barcos dejó en claro que su enfoque está en Sporting Cristal y en el encuentro que se les viene ante el Vendaval, dejando sentada su postura frente a las declaraciones del defensor.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal se enfrentará a Alianza Atlético el domingo 15 de noviembre por la final de la Copa de la Liga 2026. El encuentro se disputará desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y será una nueva oportunidad para que el equipo celeste busque quedarse con el título.