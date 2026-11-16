Roberto Mosquera, DT de Cristal, reveló por qué Yotún no fue titular ante Alianza Atlético: "Se desgarra"

Sporting Cristal se coronó como el primer campeón de la Copa de la Liga Caliente 2026. Los celestes vencieron en la final por 2-0 a Alianza Atlético en el Estadio IPD Mansiche con goles de Rafael Lutiger y Santiago González, en un partido que se extendió hasta el tiempo extra. Tras el final del compromiso, Roberto Mosquera, técnico rimense, dio sus impresiones sobre este nuevo logro y respondió a una interrogante que más de un hincha tenía: la suplencia de Yoshimar Yotún.

Roberto Mosquera, DT de Cristal, reveló por qué Yotún no fue titular ante Alianza Atlético

En declaraciones para la prensa, el estratega del conjunto cervecero explicó que decidió dejar en la banca a 'Yoshi' para prevenir algún desgarro o cualquier otro tipo de lesión que le impida estar presente en la última fecha del Torneo Clausura, debido a la sobrecarga que tenía tras disputar el último amistoso de la selección peruana ante su similar de Bolivia.

"Guardamos la bala de Yotún porque lo queremos mucho, es un jugador fantástico y había jugado 90 minutos en la selección, más de 90, entonces, hay que cuidarlo. Si lo poníamos de arranque de repente se desgarra. Nosotros sabemos de estas cosas y tenemos mucho respeto por los jugadores. Entró cuando tenía que entrar", manifestó.

Roberto Mosquera explicó la suplencia de Yoshimar Yotún en la final de la Copa de la Liga

Recordemos que Yoshimar Yotún ingresó a los 91 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Leandro Sosa para jugar el tiempo extra. El volante y referente del club terminó siendo determinante para que Cristal logre imponerse al Vendaval en el alargue.

Roberto Mosquera dejó en claro que la suplencia de Yoshimar Yotún respondió a una decisión preventiva, pues no quería arriesgarlo a una lesión tras su reciente participación con la selección peruana. El técnico destacó la importancia del volante para el equipo y explicó que su ingreso en el tiempo extra se dio en el momento indicado.

Sporting Cristal y los jugosos premios que ganó tras campeonar la Copa de la Liga

Como parte de los premios por conquistar la Copa de la Liga, Sporting Cristal recibirá US$200.000, monto financiado por los patrocinadores del certamen. Asimismo, tendrá dos puntos de bonificación en la tabla acumulada del próximo año y disputará la Recopa Peruana frente al campeón nacional.