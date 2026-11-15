Gianluca Lapadula sorprende al dejar potente mensaje para referente de Sporting Cristal: “Hermanazo”

Hace unos días, la selección peruana disputó un importante partido amistoso ante Bolivia por la fecha FIFA. Tras este compromiso, los futbolistas volvieron a concentrarse en sus respectivos clubes para afrontar la recta final del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, Gianluca Lapadula sorprendió en sus redes sociales al dedicarle un mensaje a un jugador de Sporting Cristal, uno de los rivales directos de Universitario. El 'Bambino' compartió una fotografía junto a Yoshimar Yotún.

Gianluca Lapadula sorprende al dejar potente mensaje a Yoshimar Yotún

El atacante nacional publicó una fotografía junto al volante, ambos luciendo la camiseta de la Bicolor, y le dedicó una frase que evidenció la buena relación que mantienen. " Mi hermanazo ", escribió Lapadula. Esta interacción generó reacciones entre los seguidores, teniendo en cuenta el vínculo que ambos futbolistas construyeron al compartir vestuario en la selección peruana.

Gianluca Lapadula sorprende al dejar potente a Yoshimar Yotún

Cabe señalar que 'Yoshi' es uno de los referentes de Cristal y ha sido una pieza importante para el fútbol peruano durante los últimos años. Por su parte, Lapadula también se ganó el cariño de los hinchas de la Bicolor desde su llegada al equipo nacional, donde compartió importantes momentos con el mediocampista.

De esta manera, el mensaje del 'Bambino' volvió a demostrar la cercanía que existe entre ambos jugadores, más allá de los clubes que representan. Una sencilla interacción en Instagram que no tardó en captar la atención de los hinchas celestes y de los seguidores de la selección peruana.