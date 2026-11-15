Fabián Bustos, DT de la 'U', tomó firme decisión con Lapadula para partido ante Sport Huancayo: "Afuera"

Las alarmas se encendieron en Universitario de Deportes luego que Gianluca Lapadula terminara lesionado en el último partido de la selección peruana ante Bolivia. Los cremas tienen un importante duelo ante Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura y la posible ausencia de 'Lapagol' sería un golpe muy duro para los cremas. En ese contexto, Fabián Bustos, técnico de la 'U', rompió su silencio y reveló cuál es la situación del delantero ítalo-peruano.

Fabián Bustos tomó firme decisión con Gianluca Lapadula para parte ante Sport Huancayo

En declaraciones para 'Entre Bolas', el técnico argentino dio detalles de cómo se encuentra el artillero merengue y señaló que mañana será sometido a evaluaciones médicas para determinar la magnitud de su molestia. No obstante, el entrenador confesó que ve con pocas posibilidades que Lapadula logre recuperarse a tiempo para enfrentar al 'Rojo Matador'.

" No sé, vamos a ver mañana, vamos a analizar cómo está, pero posiblemente tenga para una semana afuera ", manifestó el técnico merengue tras acudir al partido de semifinal de la Liga 2 de la Universidad San Martín (USMP), equipo dirigido por su hermano, Carlos Bustos.

Gianluca Lapadula se perdería el partido ante Sport Huancayo

De esta manera, Gianluca Lapadula tendría pocas posibilidades de llegar en condiciones al duelo ante Sport Huancayo, según lo señalado por Fabián Bustos. El delantero será sometido a evaluaciones médicas para determinar el alcance de su lesión y el tiempo que necesitará para recuperarse. Mientras tanto, el técnico argentino deberá evaluar otras alternativas en ataque para el último compromiso del Torneo Clausura.

Gianluca Lapadula se lesionó durante el Perú vs Bolivia

Corría el minuto 53 del partido en Matute, cuando Gianluca Lapadula se tiró al piso evidenciando signos de dolor en la parte posterior de su muslo izquierdo. El atacante de 36 años tuvo que ser sustituido por Adrián Ugarriza, generando preocupación en el hincha crema que espera contar con él para el duelo decisivo en la Ciudad Incontrastable.

(VIDEO: América TV)

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo?

Recordemos que el partido entre Universitario vs Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura, está programado para el domingo 22 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo.