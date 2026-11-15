Universitario sufre la baja de futbolista titular para partido ante Sport Huancayo: "No viaja"

Universitario de Deportes sigue con sus entrenamientos para enfrentarse a Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. El cuadro merengue sabe que debe salir en busca de la victoria para conquistar el título del campeonato y acceder directamente a la final por la Liga 1, aunque se confirmó que deberán afrontar el duelo sin uno de sus jugadores más importantes.

Universitario sufre la baja de futbolista titular para partido ante Sport Huancayo

Una de las situaciones que puso en incertidumbre a los cremas era el estado de salud de Gianluca Lapadula. El delantero salió lesionado del último partido de la selección peruana y encendió las alarmas en la 'U'. Ante ello, el periodista Gustavo Peralta reveló que no estará disponible para la última fecha.

El reconocido comunicador informó en el programa ‘Al Límite’ que el ‘Bambino’ fue diagnosticado con una distensión muscular, una lesión que lo tendrá fuera de las canchas por varios días y le impedirá viajar para el partido de Universitario ante Sport Huancayo.

Gianluca Lapadula no jugará en el último partido ante Sport Huancayo.

“ Gianluca Lapadula salió sentido del partido de la selección peruana ante Bolivia, ha sido revisado por el cuerpo médico y tiene una distención muscular. Tiene para 9 o 10 días, no viaja a Huancayo . En la ‘U’ prefieren empezar en un trabajo pensando en una final o semifinales. Es confirmado que es baja”, sostuvo.

En esa línea, el periodista deportivo mencionó que el comando técnico de Fabián Bustos tiene decidido que Lapadula empieza con su proceso de recuperación enfocado en lo que será la participación de Universitario en una eventual semifinal o final por el título de la Liga 1.

Gianluca Lapadula es uno de los goleadores de Universitario

La llegada de Gianluca Lapadula fue clave para que Universitario se encuentre en la pelea por el título del Torneo Clausura. El delantero ítalo-peruano ha disputado 16 partidos, donde ha logrado marcar nueve goles y cuatro asistencias en esta temporada. Estas cifras lo colocan como el segundo máximo goleador del equipo, solo por detrás de Alex Valera.