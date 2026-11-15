¿Viendo a su próximo fichaje? Fabián Bustos sorprende al asistir a semifinales de la Liga 2

Universitario tendrá que prepararse bien esta semana para afrontar su encuentro contra Sport Huancayo, por la última fecha del Torneo Clausura. El elenco crema, que tiene todas las posibilidades de quedarse con el puesto que le permita disputar una final directa contra Alianza Lima, buscará demostrar el temple del que está hecho. Sin embargo, hay una noticia que ha llamado la atención de los hinchas cremas.

Se trata de Fabián Bustos, el técnico argentino que fue sorprendido viendo un partido de la Liga 2, en una situación poco habitual. No obstante, esto tiene una explicación. El DT acudió a presenciar la semifinal entre San Martín y Unión Comercio debido a que Carlos Bustos, su hermano, se encuentra dirigiendo al elenco conocido como ‘El Poderoso del Alto Mayo’.

Fabián Bustos fue a ver a su hermano Carlos. Foto: Entre Bolas

Como se recuerda, el exentrenador de Alianza Lima se encuentra dirigiendo en la segunda categoría del país, con la esperanza de llevar a Unión Comercio a la primera división. Cabe precisar que este cotejo terminó 1-1 en el partido de ida, por lo que en la vuelta, que se disputará este domingo 22, se definirá quién pasa a la siguiente ronda.

De esta manera, Fabián Bustos sigue de cerca el trabajo de su hermano y demuestra el gran apoyo que la familia puede brindar en situaciones importantes de la vida.

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

Universitario de Deportes se enfrentará a Sport Huancayo este domingo 22 de noviembre por la última fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio IPD de Huancayo y contará con transmisión de L1 MAX y vía streaming por Liga 1 Play.