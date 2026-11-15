Tricampeón con Universitario se deshizo en elogios ante figura del cuadro crema: "Ya es ídolo"

A lo largo de los años, Universitario de Deportes ha tenido en sus filas a destacados futbolistas que, en algunos casos, han llegado a ser considerados ídolos por la huella imborrable que dejaron en la historia del club. En ese contexto, una de las principales voces autorizadas de la ‘U’ puso en debate la posible inclusión de una figura del actual plantel crema como posible nuevo ídolo: estamos hablando de Luis Guadalupe, tricampeón con Universitario.

Luis Guadalupe, tricampeón con Universitario, se deshizo en elogios ante figura del cuadro crema

Durante la última emisión del programa 'El Alargue', el popular ‘Cuto’ sorprendió al señalar a Alex Valera, delantero de la U, como posible nuevo ídolo de la institución. El exfutbolista destacó la campaña que viene realizando el atacante y puso énfasis en el gran nivel que ha mostrado desde su aparición en el fútbol peruano a pesar de no contar con formación profesional para este deporte.

"Lo de Valera me parece muy extraordinario porque no ha hecho divisiones menores. Es un chico que ha empezado jugando fútbol playa, llega a un equipo grande y lo que está haciendo, para mí, es un mérito alucinante. No he visto yo, en mis 50 años, un futbolista que no haya hecho divisiones menores, que esté haciendo lo que Valera está haciendo en la 'U'. Valera ya es ídolo para mí ", manifestó.

'Cuto' Guadalupe afirmó que Alex Valera ya es ídolo de Universitario

De esta manera, Luis Guadalupe no dudó en destacar las cualidades de Alex Valera y consideró que su historia en el fútbol peruano lo convierte en un caso extraordinario. Incluso, el exdefensor fue contundente al señalar que el delantero de Universitario ya merece ser considerado un ídolo de la institución, resaltando el mérito de haber alcanzado ese nivel y la cantidad de goles que lleva en el club sin pasar por divisiones menores.

Alex Valera entre los goleadores históricos de Universitario

Vale señalar que, hasta el momento, Alex Valera lleva 91 goles anotados con camiseta de Universitario desde su llegada al equipo en 2021 hasta la fecha. El ‘Rifle’ se ubica en la séptima posición de la tabla de goleadores históricos del club y está a solo 4 tantos de igualar a Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez y meterse en el prestigioso top 5.