Universitario venció 3-1 a su rival y clasificó a la siguiente fase del campeonato peruano

Universitario de Deportes es uno de los clubes más importantes del Perú y, por ello, todos sus hinchas le exigen cada temporada salir campeón en todas las competiciones que afronta. En ese aspecto, mientras el combinado dirigido por Fabián Bustos disputa la Liga 1, la afición recibió una noticia que la llenará de alegría.

Resulta que las divisiones menores de la 'U' siguen brillando esta temporada y en esta ocasión la Sub-13 se hizo protagonista en el fútbol peruano, ya que avanzó a la siguiente ronda de una importante competición nacional.

Universitario avanzó a la siguiente ronda

De acuerdo a la publicación de Universitario de Deportes en redes sociales, el club venció 3-1 a la San Martín de Piura por el Torneo Nacional Élite Federación y, de esta forma, obtuvo la anhelada clasificación a los cuartos de final.

Universitario avanzó de ronda.

Los goles del compromiso fueron obra de César García, Patrick Gonzales y Gael Trigozo, quienes sellaron el pase de la 'U' a la siguiente etapa de este certamen que sirve como vitrina a los más jóvenes de las instituciones deportivas alrededor del Perú.

Finalmente, es importante resaltar que la Sub.15 de Universitario también participa en el Torneo Nacional Élite Federación del 2026, por lo que ambas escuadras vienen fogueándose para futuras temporadas. En unos años, el director técnico del primer equipo puede terminar llamando a estos elementos.