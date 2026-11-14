Alianza Lima quiere remecer el mercado firmando a exjugador de Emelec: "En el radar"

Alianza Lima está mentalizado en llegar de la mejor forma a la gran final de la Liga 1 2026 y conquistar el título nacional, para así evitar a toda costa el tetracampeonato de su 'compadre' Universitario; no obstante, a poco más de un mes para terminar el año, la directiva ya planifica la conformación del plantel para la próxima temporada. En ese contexto, en las últimas horas se conoció que el club quiere remecer el mercado firmando a un exjugador de Emelec.

Alianza Lima quiere remecer el mercado firmando a exjugador de Emelec

Según información de Alejandro Ruilova, periodista del portal Teradeportes de Ecuador, en Alianza Lima buscan concretar el fichaje de Edgar Lastre, exfutbolista de Emelec y actual delantero de CD Moquegua. De acuerdo con el citado comunicador, el artillero ecuatoriano ha despertado el interés de varios clubes tanto en fútbol peruano como en otras ligas, pero serían los íntimos quienes llevarían la ventaja en la disputa por su contratación.

"¡Edgar Lastre es la sensación de Perú! El atacante ecuatoriano destaca con Deportivo Moquegua y estaría despertando el interés de varios clubes en Perú e internacional. Alianza Lima sería uno de los equipos que lo tendría en el radar", publicó Ruilova en su cuenta de X.

Edgar Lastre interesa en Alianza Lima, según la prensa ecuatoriana

De esta manera, Édgar Lastre aparece como una de las posibles incorporaciones de Alianza Lima para la temporada 2027, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre las negociaciones. Por ahora, el delantero ecuatoriano deberá enfocarse en cerrar de la mejor manera su participación con CD Moquegua, que luchará hasta el último por mantenerse en primera división. Mientras los íntimos continúan evaluando alternativas para reforzar su ataque de cara al próximo año.

Números de Édgar Lastre con CD Moquegua en 2026

Pese a la difícil situación que atraviesa el conjunto moqueguano, Edgar Lastre ha tenido una destacada actuación individual en la presente temporada. Hasta el momento, el ecuatoriano de 27 años registra 9 goles y 5 asistencias en 34 partidos disputados con 'La Embestida del Sur'.