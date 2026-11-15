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Alianza Lima vs Universitario por la vuelta de la final de la Liga Femenina: fecha, hora y dónde ver
Universitario se acerca al título tras vencer 3-1 a Alianza Lima en la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina. El duelo de vuelta se debe jugar en el Estadio Alejandro Villanueva.
Tras vencer por 3-1 a Alianza Lima en la primera final del Torneo Clausura, Universitario de Deportes dio el primer paso para ser automáticamente campeón nacional de la Liga Femenina sin necesidad de disputar los playoffs. Conoce fecha, horarios y canales para que no te pierdas el duelo de vuelta, que será decisivo en la pugna por el título.
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Cabe señalar que, tras haber conquistado el Torneo Apertura, la 'U' alzará la corona nacional de manera directa si logra quedarse también con el Clausura. Por ello, el conjunto estudiantil tendrá la gran oportunidad de dar la vuelta olímpica en casa de su clásico rival, en el duelo de revancha que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.
En la vereda opuesta, Alianza Lima está obligada a hacerse fuerte como local para voltear el marcador global. Si las blanquiazules consiguen remontar la eliminatoria y quedarse con el trofeo del Torneo Clausura, forzarán una definición adicional de partidos de ida y vuelta para determinar al campeón absoluto de la temporada.
Alianza Lima y Universitario definen al campeón de la Liga Femenina 2026
El compromiso llega cargado de historia reciente y realidades distintas para ambos planteles. Las Leonas buscan romper una sequía que data desde el año 2023, última vez que celebraron un título nacional, mientras que el cuadro dirigido por José Letelier llega en condición de vigente bicampeón, aunque ha sufrido varias bajas sensibles por lesión que han mermado su rendimiento en esta recta final.
Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026: fecha, hora y canal
El esperado encuentro de vuelta entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 se jugará el próximo domingo 22 de noviembre desde las 11.00 a. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva. El partido será transmitido por la plataforma Bicolor+.
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