Universitario no le renovó y acaba de salir campeón en Uruguay: “Me siento muy feliz”

Universitario se prepara para lo que será su enfrentamiento ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura, con el objetivo de alcanzar un triunfo que le permita clasificar directamente a la final ante Alianza Lima. Paralelamente a este panorama, se conoció que un excrema acaba de consagrarse campeón en Uruguay y manifestó su felicidad por el momento que atraviesa en su nuevo club, dejando una sensación de nostalgia y desazón en los hinchas. En este caso, hablamos de Jorge Fossati, quien se coronó campeón del Torneo Clausura 2026 de Uruguay al mando de Liverpool FC.

Jorge Fossati se coronó campeón del Torneo Clausura de Uruguay

El conjunto negriazul consiguió el campeonato tras protagonizar una remontada ante Danubio en Jardines del Hipódromo. Liverpool comenzó perdiendo por 1-0, pero logró revertir el marcador con dos goles en los últimos minutos, pese a tener un futbolista menos por la expulsión de Lucas Acosta. Un resultado que le permitió asegurar el primer lugar del Clausura.

Tras la consagración, Fossati expresó su felicidad por el objetivo alcanzado. “Por dentro me siento muy feliz porque aparte dirijo a un plantel que se merece de verdad este Clausura”, manifestó el estratega uruguayo, en declaraciones recogidas por El País.

Asimismo, el técnico reconoció que su equipo no tuvo su mejor presentación y se refirió a la expulsión de uno de sus dirigidos. “Se nos hizo cuesta arriba, me parece que por errores propios y ajenos”, señaló.

Lejos de conformarse con este campeonato, Fossati dejó en claro que Liverpool tiene objetivos mayores para lo que resta de la temporada. “ Nosotros conseguimos el éxito, que es muy importante, pero ahora tenemos que ir por la gloria ”, afirmó. El siguiente desafío será enfrentar a Racing, campeón del Apertura, en una semifinal cuyo ganador accederá a las finales de la Liga AUF Uruguaya.

¿Por qué Jorge Fossati dejó Universitario?

Jorge Fossati dejó de dirigir a Universitario de Deportes en diciembre de 2025, luego de que surgieran diferencias contractuales e institucionales que impidieron llegar a un acuerdo para su continuidad.

Por un lado, el entrenador uruguayo manifestó que existía un desgaste acumulado en su relación con la institución y que mantenía discrepancias con la gestión encabezada por Franco Velazco, especialmente por ciertas decisiones e intervenciones en áreas que, desde su perspectiva, debían respetarse.

Por otro lado, desde la directiva crema se indicó que Fossati había solicitado modificar las condiciones de su contrato. Entre los requerimientos mencionados figuraban un incremento considerable de su salario, que habría duplicado su remuneración anterior, vehículos de alta gama, pasajes en primera clase y una mayor participación en decisiones comerciales y de marketing.