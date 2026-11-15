Tiago Cantoro, ex Universitario, dio el golpe firmando por histórico club: "Bienvenido"

Universitario de Deportes ha formado a numerosos futbolistas que, desde sus divisiones menores, dejaron su marca en el primer equipo. Algunos consiguieron afianzarse con la camiseta crema, mientras que otros decidieron seguir su camino en busca de nuevas oportunidades. Ese fue el caso de Tiago Cantoro, quien acaba de llamar la atención tras concretarse su fichaje por un histórico club.

Tiago Cantoro, ex Universitario, dio el golpe firmando por histórico club

El atacante de 25 años tuvo un paso por el fútbol peruano tras haber destacado en el primer equipo de Universitario, aunque recientemente estuvo militando en la quinta división de Italia con el Vigor Lamezia. Sin embargo, el ‘Torito’ sorprendió al ser anunciado por AS Bisceglie de la misma categoría.

El cuadro italiano anunció su incorporación mediante sus canales oficiales y destacaron que la llegada de Tiago Cantoro tiene como finalidad potenciar su ataque para conseguir el ascenso.

Tiago Cantoro fue anunciado por el AS Bisceglie de Italia

“ ¡Bienvenido Tiago Cantoro! Bisceglie fortalece el sector ofensivo con el delantero nacido en 2001 ”, fue el anuncio que compartieron en sus redes sociales junto a una gráfica del jugador luciendo los colores del club.

Del mismo modo, en su comunicado remarcaron su paso por las distintas categorías de Universitario, así como su paso por otros clubes de la Liga 1 y la selección peruana.

“Cantoro comenzó su carrera futbolística en las canteras de clubes prestigiosos como Vélez Sarsfield y Universitario de Deportes, antes de jugar varias temporadas en la primera división peruana, en importantes equipos profesionales como Atlético Grau, Cusco FC y UTC Cajamarca, e incluso fue convocado a la selección nacional sub-23 de Perú”, mencionaron.

Tiago Cantoro y su paso por Universitario

Tiago Cantoro llegó a Universitario para sumarse a las divisiones menores, donde enseguida llamó la atención por su capacidad goleadora y su buen manejo del balón. Por ese motivo, en la temporada 2018 fue promovido al primer equipo, con la responsabilidad de continuar el legado de su padre, Mauro Cantoro.

Pese a ello, no logró consolidarse en la 'U' y comenzó una serie de préstamos para sumar experiencia. En 2021 regresó al club y pudo jugar algunos encuentros, etapa en la que además anotó su primer gol como profesional. Finalmente, dejó definitivamente a los cremas en 2024, cuando venció su contrato. En total, disputó nueve partidos y marcó cuatro tantos.