Universitario puede dar la vuelta dos veces en Matute este 2026: el escenario que ilusiona en Ate

Universitario de Deportes es consciente de que necesita seguir ganando para darle una enorme alegría a sus hinchas conquistando la Liga 1 2026. En ese contexto, la algarabía y el entusiasmo se apoderaron de Ate tras conocerse que pueden dar dos veces la vuelta olímpica ante Alianza Lima esta temporada.

Universitario puede dar la vuelta dos veces ante Alianza Lima en Matute este 2026

El equipo comandado por Fabián Bustos está enfocado en conquistar el título del Torneo Clausura 2026 con una victoria ante Sport Huancayo en la última fecha, aunque también dependerá de otros resultados. Sin embargo, tiene asegurada, como mínimo, su presencia en las semifinales por el título.

En ese sentido, si Universitario logra superar esta instancia e instalarse en la gran final, se medirá ante Alianza Lima y el último partido se disputará sí o sí en el Estadio Alejandro Villanueva. De esta forma, los cremas dependen de sí mismos para revivir la hazaña de 2023 y coronarse tetracampeones de la Liga 1.

No obstante, no son los únicos que pueden celebrar en Matute, pues el plantel femenino también persigue esa hazaña. Las ‘Leonas’ ya se adjudicaron el Torneo Apertura y actualmente dieron un paso fundamental tras golear por 3-1 a Alianza Lima en la final de ida del Torneo Clausura.

Universitario puede dar la vuelta ante Alianza Lima en Matute por la Liga Femenina y Liga 1

Ahora, el equipo dirigido por el DT Carlos Véliz deberá visitar a las blanquiazules y, si logra mantener su ventaja, conquistará el segundo campeonato del año. De esta manera, Universitario se convertirá en el nuevo campeón de la Liga Femenina 2026 y podrá dar la vuelta olímpica en la casa de su eterno rival.

Si se llegan a concretar ambos escenarios, Universitario protagonizará una hazaña histórica al dar la vuelta olímpica en dos ocasiones en Matute durante este 2026. Un hecho que quedará grabado en la memoria de los hinchas cremas para la posteridad.

¿Cuándo se juega la final de la Liga 1 2026 ante Alianza Lima?

Los playoffs por la gran final de la Liga 1 2026 se disputarán en partidos de ida y vuelta. El primero será el 8 de diciembre, mientras que la revancha se dará el 13 del mismo mes. Cabe señalar que, por el momento, solo Alianza Lima, tiene asegurada su presencia en esta instancia.

¿Cuándo se juega la final de vuelta de Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026?

La final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 entre Universitario y Alianza Lima se jugará el domingo 22 de noviembre desde las 11.00 a. m. (hora peruana). Este encuentro definirá si hay final por el título o las ‘Leonas’ se consagrarán campeonas automáticamente.