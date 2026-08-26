Christian Cueva dejó contundente mensaje sobre Gianluca Lapadula: "No es para cualquiera"

El mercado de fichajes de la Liga 1 2026 dejó dos sorpresas: Christian Cueva firmó por Sport Boys y Gianluca Lapadula por Universitario de Deportes, ambos con el objetivo de llevarse el Torneo Clausura con sus respectivos clubes. En ese sentido, el popular 'Aladino' sorprendió al dejar un contundente comentario sobre el 'Bambino', quien ha sido su compañero de equipo por muchos años.

Como se sabe, tanto el mediocampista como el delantero han formado parte de la selección peruana y estuvieron en el fatídico repechaje rumbo al Mundial 2022, cuando la Bicolor perdió en penales ante Australia. Ahora, con un presente totalmente diferente al de temporadas pasadas, 'Cuevita' fue consultado en 'Hablemos de MAX', vía L1 MAX, por el flamante artillero de la 'U'.

“Hemos hablado. Me agrada mucho, porque saben el cariño que le tengo. Es un gran jugador. No todos son goleadores, no todos hacen goles de penal, no es fácil. El tener el olfato de gol no es fácil”, indicó Christian Cueva ante las pantallas, dejando clara la enorme admiración que siente por el actual delantero de Universitario de Deportes, quien quiere volver a ser convocado en la selección peruana.

Recordemos que hace poco 'Aladino' bromeó con Gianluca Lapadula diciendo que solo hace goles de rebote o penales, lo que generó molestia entre los hinchas merengues. Sin embargo, el volante de Sport Boys aclaró que son bromas que se hacen porque son grandes amigos, y que la gente simplemente lo malinterpreta. Lo cierto es que el 'Bambino' lleva cinco goles en seis partidos con los cremas.

Gianluca Lapadula es goleador en Universitario.

Christian Cueva habló sobre la selección peruana

El periodista Gustavo Peralta le preguntó a Christian Cueva quién debe tomar las riendas del mediocampo ahora que él ya no está. “No me saques todavía (risas). La batuta la debemos tomar todos. Si hablas de mi posición, me gusta Piero Quispe, Piero Cari, pero el crecimiento es de grupo. Tenemos que armar un grupo importante. Me gustaría tener en la selección a Yotún, Tapia, Carrillo, Quispe, Cari, Paolo (Guerrero), Lapadula. Me gusta también Valera”, respondió el volante nacional.