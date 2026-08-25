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Conmebol Libertadores llenó de elogios a figura de la selección peruana: "Representa el arte"

A través de sus redes sociales, la Conmebol Libertadores no dudó en destacar la calidad de una de las figuras de la selección peruana que milita en el extranjero.

Antonio Vidal
Conmebol Libertadores llenó de elogios a figura de la selección peruana. Foto: composición Líbero/IG
Conmebol Libertadores llenó de elogios a figura de la selección peruana. Foto: composición Líbero/IG
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Hace unos días se disputó el encuentro entre Corinthians y Rosario Central, donde el cuadro brasileño consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras imponerse por 1-0. Uno de los protagonistas fue André Carrillo, quien fue titular y disputó todo el partido.

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Tras el compromiso, la propia organización del torneo sorprendió en sus redes sociales al compartir una jugada de la 'Culebra' y calificar su acción como "arte".

En el video se puede observar cómo el jugador de la selección peruana lleva de un lado a lado al rival. “André Carrillo representa el arte del fútbol”, escribió la Conmebol Libertadores vía redes sociales.

¿Cómo le va a André Carrillo en Corinthians?

En lo que va de la temporada, André Carrillo ha disputado 35 partidos oficiales con el club, repartidos en diferentes torneos, sobre todo en la Série A de Brasil.

Trayectoria de André Carrillo

  • Alianza Lima Sub-20
  • Alianza Lima II
  • Alianza Lima
  • Sporting CP
  • Benfica
  • Watford
  • Al-Hilal
  • Al-Qadsiah
  • Corinthians
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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