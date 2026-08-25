Conmebol Libertadores llenó de elogios a figura de la selección peruana: "Representa el arte"

Hace unos días se disputó el encuentro entre Corinthians y Rosario Central, donde el cuadro brasileño consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras imponerse por 1-0. Uno de los protagonistas fue André Carrillo, quien fue titular y disputó todo el partido.

Tras el compromiso, la propia organización del torneo sorprendió en sus redes sociales al compartir una jugada de la 'Culebra' y calificar su acción como "arte".

En el video se puede observar cómo el jugador de la selección peruana lleva de un lado a lado al rival. “André Carrillo representa el arte del fútbol”, escribió la Conmebol Libertadores vía redes sociales.

¿Cómo le va a André Carrillo en Corinthians?

En lo que va de la temporada, André Carrillo ha disputado 35 partidos oficiales con el club, repartidos en diferentes torneos, sobre todo en la Série A de Brasil.

Trayectoria de André Carrillo