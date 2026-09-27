¡Al ángulo! Golazo de Lionel Messi tras potente remate de tiro libre en el Inter Miami vs Columbus Crew

¡Lionel Messi volvió a dar cátedra!, el astro argentino ejecutó un tiro libre con su prodigiosa zurda para marcar el 1-1 parcial del partido entre Inter Miami vs Columbus Crew por la MLS. La estrella argentina alcanzó el gol número 931 de su carrera y el 102 en su etapa con el cuadro norteamericano.

Golazo de Messi tras potente remate de tiro libre

Corría el minuto 33 del compromiso cuando ‘Las Garzas’ iban 1-0 abajo en el marcador tras un gol de penal por parte de Josef Martínez a los 28’, no obstante, bastaron solo cinco minutos para que ‘La Pulga’ hiciera su magia. El argentino de 39 años se paró frente al balón para cobrar un tiro libre con muy poco ángulo, pero ello no fue impedimento para que mandara la pelota al fondo de la portería rival.

El portero Schulte se estiró lo más que pudo para alcanzar el disparo, pero nada pudo hacer para evitar el gol que desató la euforia de los hinchas en el ScottsMiracle-Gro Field. Lamentablemente, la alegría se fue diluyendo tras la expulsión de Santiago Morales (90+6’) y el gol agónico de Jamal Thiaré (90+9’) para el triunfo de los locales.

Messi a punto de conseguir su próximo récord

Vale precisar que, con este gol ante Columbus Crew, Lionel Messi alcanzó su tanto número 76 de tiro libre y se encuentra a solo dos del máximo ejecutor de la pelota parada, el brasileño Marcelinho Carioca.

No cabe duda que, pese a los años que lleva encima, Lionel Messi se mantiene vigente en la elite del fútbol y cada vez sorprende con jugadas y goles que, para muchos, resultaría imposible de realizar. Su potente zurda y su pique corto, entre muchas otras de sus cualidades, se harán extrañar en la selección argentina. Recordemos que Messi anunció su retiro de la ‘Albiceleste’ semanas después de perder la final del Mundial 2026 y tras el sensible fallecimiento de su padre.