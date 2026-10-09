DT del Gil Vicente elogió a Bassco Soyer tras su debut con la selección peruana: "Fantástico"

La selección peruana no logró mostrar su mejor versión en los últimos amistosos por fecha FIFA. Sin embargo, estos encuentros dejaron el debut de varios futbolistas con la ‘Bicolor’, entre ellos Bassco Soyer. El joven atacante sumó sus primeros minutos con el combinado nacional y recibió elogios de Luis Pinto, entrenador del Gil Vicente.

DT del Gil Vicente elogió a Bassco Soyer tras su debut con la selección peruana

Durante una entrevista con ‘Récord’, le consultaron al entrenador del Gil Vicente por su opinión sobre el debut internacional de Bassco Soyer y sorprendió al dedicarle palabras de reconocimiento al joven atacante peruano.

Según indicó el técnico Luis Pinto, en el club portugués están muy contentos por el estreno del futbolista de 19 años con la selección peruana, un logro con el que muchos jugadores sueñan con conseguir desde sus primeros años de carrera.

Bassco Soyer debutó con Perú como titular en la derrota ante Canadá

“Bassco (Soyer) ya ha entrenado con nosotros y todos aquí estamos contentos de que sea internacional. Todos los jugadores sueñan con esto cuando son jóvenes, es un logro fantástico”, señaló el estratega en primera instancia.

Del mismo modo, el director técnico remarcó que Bassco Soyer sufrió una lesión en el codo durante esta temporada, situación que le impidió mantener el ritmo de sus compañeros y lo obligó a trabajar para recuperar su mejor condición. No obstante, destacó que su debut con la selección peruana demuestra las cualidades que posee el joven atacante.

“Tiene que seguir haciendo su trabajo. Regresó de una lesión de codo sufrida en la tercera sesión de entrenamiento y se integró inmediatamente, aunque no pudo seguir el ritmo del proceso inicial, pero volvió. Tiene que seguir luchando por su puesto, pero su debut es una prueba de su competencia y calidad", puntualizó.

Bassco Soyer atraviesa un gran momento en el Gil Vicente

El exjugador de Alianza Lima se ha consolidado como una de las principales figuras del Gil Vicente U-23, donde ha sido esencial con varios goles y asistencias desde su llegada. Bassco Soyer se perfila a seguir destacando con su club, lo que le permitirá optar por un lugar en el equipo principal, donde ya ha sido invitado a algunos entrenamientos al mando del DT Luis Pinto.