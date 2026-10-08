Burnley revela el estado físico de Oliver Sonne tras ser desconvocado de Perú: "Problema"

Oliver Sonne generó controversia al ser desconvocado de la selección peruana en la previa del último amistoso ante Canadá, donde la Bicolor perdió por 2-0. Si bien el comunicado de la FPF dejó entrever que el futbolista se encontraba lesionado, el propio Mano Menezes descartó que la desafectación del ‘Vikingo’ se deba a algún problema de esa índole, generando cierta confusión entre la hinchada. Ante esta interrogante, el club Burnley de Inglaterra anunció cuál es el verdadero estado físico de Sonne.

Burnley reveló el estado físico de Oliver Sonne tras ser desconvocado de la selección peruana

En una reciente conferencia de prensa, Nicky Hayen, director técnico del Burnley, habló sobre el tema tras el regreso de Sonne a Inglaterra y dio detalles de cómo llegó el lateral de 25 años a su club. En ese sentido, precisó que el futbolista no adolece de ningún problema físico de consideración y su retorno a Europa fue previamente coordinado con sus pares de la FPF.

"Tuvo un pequeño problema, pero hoy tuvo una sesión de entrenamiento completa", fueron las declaraciones de Hayen. Asimismo, Burnley Express, medio que cubre el día a día de los Clarets, señaló que el propio entrenador aseguró que Sonne “está en plena forma y goza de buena salud”.

DT de Burnley reveló el estado físico de Oliver Sonne tras ser desconvocado de Perú

De esta manera, las declaraciones de Nicky Hayen aclaran el panorama sobre la situación de Oliver Sonne, quien ya se encuentra entrenando con normalidad en Burnley. El lateral peruano dejó atrás el episodio con la selección y ahora deberá enfocarse en recuperar su lugar en el equipo inglés para ser tomado en cuenta en los próximos partidos de la Bicolor del siguiente mes.

Oliver Sonne y las críticas que recibió por su rendimiento en la selección peruana

Vale resaltar que Oliver Sonne fue uno de los jugadores más cuestionados de la selección peruana en esta fecha FIFA. El ‘Vikingo’ disputó tres de los cuatro amistosos en Norteamérica, siendo titular en dos ocasiones. Su poca solidez defensiva para cubrir la banda derecha lo ha llevado a ser uno de los más señalados e incluso, a poner en duda su titularidad en el esquema de Mano Menezes.