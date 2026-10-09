Gareca dejó contundente comentario sobre su paso por Perú: “Estuvimos entre las 10 mejores selecciones”

La selección peruana no atraviesa su mejor momento. Durante su reciente gira por Norteamérica, el equipo de Mano Menezes registró tres derrotas y un empate, resultados que desataron críticas hacia los jugadores del combinado nacional. En medio de este panorama, el ex técnico se refirió a su etapa como entrenador de la Bicolor en una entrevista con el podcast 'Al volante': Ricardo Gareca recordó su paso por el conjunto nacional.

Ricardo Gareca recordó su paso por la selección peruana

El 'Tigre' recordó el crecimiento de la selección peruana durante su etapa como entrenador y destacó su posición en el ranking mundial. "En el 2017 estuvimos entre las diez mejores selecciones del mundo y, cuando nos fuimos, estuvimos entre las 20 mejores selecciones del mundo", expresó el técnico que clasificó a Perú al Mundial de Rusia 2018.

Asimismo, Gareca habló sobre las críticas que recibió durante su ciclo en la ‘bicolor’ y aseguró que siempre estuvo dispuesto a responder las dudas. "Los que más me criticaban tenían la puerta abierta para preguntarme de lo que quisieran", manifestó.

Finalmente, el argentino expresó el cariño que siente por el país y recordó con agrado su experiencia al frente del combinado nacional. "Es un país que me encanta, es un país que la he pasado muy bien", señaló.

Ricardo Gareca consiguió clasificar a Perú al Mundial de Rusia 2018

¿Cuántos partidos dirigió Ricardo Gareca a Perú?

Ricardo Gareca dirigió a la selección peruana en 96 encuentros entre 2015 y 2022, periodo en el que estuvo al frente del combinado nacional durante más de siete años. Su ciclo incluyó la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y la participación en distintas ediciones de la Copa América.