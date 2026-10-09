Mamá de Cristiano Ronaldo desconsolada tras polémica de Portugal: "Dios se encargará de todo"

La polémica entre Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal sigue dando de qué hablar. Luego de que el capitán dejara al equipo previo al duelo por la Nations League, mucho se ha hablado de la relación que podría considerarse rota entre Ronaldo y Jorge Jesus, una situación sobre la que incluso se pronunció la hermana del jugador. No obstante, ahora esta novela tiene una nueva protagonista: hablamos de Dolores Aveiro, mamá del Comandante.

Dolores Aveiro, mamá de Cristiano Ronaldo, rompe su silencio tras polémica con Portugal

En un primer momento, la mamá de Cristiano Ronaldo expresó su malestar por lo ocurrido y sostuvo que su hijo no merecía recibir ese trato en la selección de Portugal. "Estoy triste, es normal. Fue un shock. Mi hijo podría haber salido por la puerta principal, pero en cambio salió por la puerta trasera. Pero está bien, Dios se encargará de todo. Lloré un poco. También es bueno dejarlo ir. Ahora debemos seguir adelante. Tenemos que darle la vuelta a esto", expresó en diálogo con el medio TV 7 Dias.

"Me dijo 'mamá, no te preocupes. Te diré la verdad cuando estemos todos juntos'. Y yo le respondí: 'vale, hijo' Y ahí se acabó todo. Le dije que se calmara, pero bueno, se dejó llevar por la emoción. Ya veremos. Le di todo mi apoyo, pero no sirvió de nada", complementó.

Finalmente, Dolores Aveiro cuestionó a los portugueses que no valoran el aporte de Cristiano Ronaldo a su país durante los últimos años. "Pero no pasa nada, ha dado mucho a Portugal, y por eso siempre estará presente allí. Siempre ha sido el héroe de Portugal. No le dan el reconocimiento que debería recibir. No valoran a Cristiano. Este es el pueblo portugués que tenemos".

Dolores Aveiro, mamá de Cristiano Ronaldo, rompe su silencio tras polémica con Portugal

¿Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Portugal?

La polémica surgió luego de que Ronaldo no ingresara al partido ante Noruega, a pesar de haber realizado el calentamiento previo. El atacante aseguró que tenía un acuerdo para disputar 30 minutos, algo que finalmente no ocurrió. Tras ello, dejó la concentración y posteriormente pidió disculpas, aunque no retiró sus críticas hacia Jorge Jesus.

Ahora, Cristiano Ronaldo buscará pasar página y enfocarse en Al Nassr, con el objetivo de seguir demostrando su nivel futbolístico. Su regreso al equipo saudí llega en medio de la incertidumbre sobre su futuro en la selección de Portugal.

