Elejalder Godos lapidó a Mano Menezes por pedir rivales de menor nivel para la selección peruana: "No avanza"

Luego de una gira por Norteamérica que dejó más dudas que certezas sobre el nivel de la selección peruana, el director técnico, Mano Menezes, deslizó la posibilidad de que, para la próxima fecha FIFA de noviembre, la FPF gestione amistosos contra rivales “de menor nivel” que permitan sumar triunfos a la ‘Bicolor’. Al respecto, el periodista Elejalder Godos respondió a lo dicho por el estratega, a quien criticó duramente por su pedido con miras a los próximos partidos.

Elejalder Godos criticó a Mano Menezes por pedir rivales ‘fáciles’ para Perú en noviembre

A través de su cuenta en la plataforma X, el hombre de prensa cuestionó el pensamiento del técnico brasileño y aseguró que aplicar dicha estrategia para fortalecer la confianza de los futbolistas ya está fuera de tiempo. En ese sentido, señaló que los planes del entrenador para la fecha FIFA de noviembre no contribuyen al crecimiento del equipo.

“Cómo es posible, (Menezes) piensa que los próximos rivales del combinado peruano deben ser selecciones de ‘menor cuantía’ para volver a los triunfos, así los jugadores recuperan confianza. Ya es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado. Así no avanza Perú”, escribió el comunicador en la referida red social.

Elejalder Godos criticó a Mano Menezes por pedir rivales de menor nivel para Perú

De esta manera, las declaraciones de Elejalder Godos reavivaron el debate sobre el rumbo de la selección peruana bajo la dirección de Mano Menezes, especialmente después de los resultados adversos obtenidos en su reciente gira por Norteamérica.

Recordemos que la selección peruana disputó cuatro amistosos en la última fecha FIFA de septiembre y octubre ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, dejando un saldo negativo de tres derrotas, un empate, nueve goles en contra y apenas dos a favor.

¿Qué rivales tendrá Perú en la fecha FIFA de noviembre?

De momento, no existen rivales confirmados para los amistosos del próximo mes. No obstante, la FPF ya viene gestionando algunas posibilidades y, en ese sentido, se conoció que enviaron una invitación a sus pares de Bolivia para pactar un amistoso por esas fechas. Asimismo, el periodista costarricense, Kevin Jiménez, reveló que la Federación de Costa Rica viene negociando una serie de amistosos y uno de sus posibles rivales sería la selección peruana.

Vale resaltar que la idea principal de Mano Menezes y la FPF es jugar los amistosos en suelo peruano y ejercer la localía en ciudades de altura como Cusco, Arequipa y Juliaca.