Felipe Chávez recibió sorpresiva valoración por su rendimiento con Magdeburg en Alemania

Felipe Chávez es uno de los futbolistas peruanos más prometedores de la actualidad, tras formarse en el Bayern Múnich. Para esta temporada, el mediocampista fue cedido al Magdeburgo con el objetivo de sumar minutos y ganar experiencia. Recientemente, ingresó desde el banco de suplentes en la goleada ante Hannover por la Bundesliga 2, actuación que le valió una sorpresiva valoración sobre su rendimiento.

Felipe Chávez recibió sorpresiva valoración por su rendimiento con Magdeburg

El talentoso volante de la selección peruana ingresó desde el banco de suplentes a los 73 minutos del partido y rápidamente demostró que cuenta con características diferentes. A los 85’, recibió el balón y, con un solo toque, envió un pase preciso para que su compañero Mateusz Żukowski anotara el 3-0.

La buena conexión de Felipe Chávez con el resto de sus compañeros también se reflejó en su rendimiento, lo que llevó al reconocido portal estadístico Sofascore a otorgarle una calificación de 7.0. Si bien no fue la más alta del equipo, sí es la mejor que registra desde su llegada al Magdeburgo.

Felipe Chávez recibió importante valoración tras su asistencia con Magdeburg

Este desempeño también demuestra que el mediocampista peruano busca ganarse un lugar y convertirse en una alternativa para el comando técnico, con el fin de poder hacerse un nombre en el fútbol alemán y volver a la Bundesliga.

Así fue la asistencia de Felipe Chávez con Magdeburg

Números de Felipe Chávez con Magdeburg

Felipe Chávez todavía no ha disputado un partido como titular con el Magdeburgo y sus participaciones se han producido ingresando desde el banco de suplentes. Desde su llegada al club, el mediocampista ha participado en cuatro encuentros, en los que registra una asistencia y acumula apenas 70 minutos en el campo de juego.