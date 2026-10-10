0
ANTESALA
Universitario vs Melgar por Torneo Clausura

Felipe Chávez recibió sorpresiva valoración por su rendimiento con Magdeburg en Alemania

El volante de la selección peruana, Felipe Chávez, tuvo minutos con la última victoria del Magdeburg y recibió una importante valoración tras brillar con una asistencia.

Angel Curo
Felipe Chávez recibió sorpresiva valoración por su rendimiento con Magdeburg en Alemania
Felipe Chávez recibió sorpresiva valoración por su rendimiento con Magdeburg en Alemania | Composición: Líbero
COMPARTIR

Felipe Chávez es uno de los futbolistas peruanos más prometedores de la actualidad, tras formarse en el Bayern Múnich. Para esta temporada, el mediocampista fue cedido al Magdeburgo con el objetivo de sumar minutos y ganar experiencia. Recientemente, ingresó desde el banco de suplentes en la goleada ante Hannover por la Bundesliga 2, actuación que le valió una sorpresiva valoración sobre su rendimiento.

En Alemania se rinden en elogios ante Fabio Gruber por su nivel en la Bundesliga

PUEDES VER: En Alemania se rinden en elogios ante Fabio Gruber por su nivel en la Bundesliga: "Sorpresa"

Felipe Chávez recibió sorpresiva valoración por su rendimiento con Magdeburg

El talentoso volante de la selección peruana ingresó desde el banco de suplentes a los 73 minutos del partido y rápidamente demostró que cuenta con características diferentes. A los 85’, recibió el balón y, con un solo toque, envió un pase preciso para que su compañero Mateusz Żukowski anotara el 3-0.

La buena conexión de Felipe Chávez con el resto de sus compañeros también se reflejó en su rendimiento, lo que llevó al reconocido portal estadístico Sofascore a otorgarle una calificación de 7.0. Si bien no fue la más alta del equipo, sí es la mejor que registra desde su llegada al Magdeburgo.

Felipe Chávez, FC Magdeburg

Felipe Chávez recibió importante valoración tras su asistencia con Magdeburg

Este desempeño también demuestra que el mediocampista peruano busca ganarse un lugar y convertirse en una alternativa para el comando técnico, con el fin de poder hacerse un nombre en el fútbol alemán y volver a la Bundesliga.

Así fue la asistencia de Felipe Chávez con Magdeburg

Números de Felipe Chávez con Magdeburg

Felipe Chávez todavía no ha disputado un partido como titular con el Magdeburgo y sus participaciones se han producido ingresando desde el banco de suplentes. Desde su llegada al club, el mediocampista ha participado en cuatro encuentros, en los que registra una asistencia y acumula apenas 70 minutos en el campo de juego.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy, sábado 10 de octubre: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

  2. ¡De no creer! Anulan gol de Vinícius en Real Madrid y brasileño es expulsado tras revisión del VAR

  3. Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO ONLINE GRATIS: cómo va el partido y transmisión

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

Revisión Técnica Vehicular Farenet: 12 Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano