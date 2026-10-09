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Ivann Strohbach, el talentoso futbolista suizo que puede jugar para la selección peruana

Ivann Strohbach es un futbolista de nacionalidad suiza que, por sus raíces, puede ser convocado en un futuro a la selección peruana de Mano Menezes.

Francisco Esteves
Ivann Strohbach puede jugar para la selección peruana.
Ivann Strohbach puede jugar para la selección peruana. | Foto: Composición Líbero.
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Constantemente la selección peruana está buscando nuevos valores para que aporten al equipo de cara a las siguientes Eliminatorias Conmebol, por lo que muchas veces recurre a elementos nacidos en el extranjero pero con ascendencia nacional. En ese sentido, recientemente se filtró el nombre de Ivann Strohbach, talentoso futbolista que puede representar al combinado incaico en un futuro.

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El central de 26 es originario de Suiza y actualmente juega para el Etoile Carouge FC de la Challenge League, segunda división del mencionado país. El defensor puede recibir la convocatoria de Mano Menezes más adelante, debido a que tiene ascendencia peruana. Un caso similar al de Gianluca Lapadula u Oliver Sonne, que únicamente tramitaron su DNI y pudieron jugar para Perú.

Recientemente, Ivann Strohbach Suárez tuvo participación con su equipo al ingresar a los minutos finales del partido ante Yverdon, el cual terminó con derrota 2-0 para los suyos. El posible nominado a la selección peruana, en un futuro, disputó los últimos tres minutos del compromiso.

Selección peruana, Ivann Strohbach

Ivann Strohbach con su nuevo equipo.

El Etoile Carouge lleva cinco partidos sin ganar y está ubicado en el noveno puesto con nueve unidades, por lo que necesita recuperarse rápidamente para buscar el ascenso a la Superliga de Suiza, aunque parece algo complicado por el momento. Vale precisar que el defensor con ascendencia incaica ha jugado toda la vida en su país de origen, por lo que nunca ha tenido una experiencia en el extranjero.

Trayectoria de Ivann Strohbach

  • Lancy FC
  • Servette
  • Team Vaud
  • Stade Nyonnais
  • Etoile Carouge
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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