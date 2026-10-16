¡Oficial! Selección peruana confirmó partido amistoso ante Bolivia: conoce fecha y sede

La selección peruana confirmó su primer amistoso para la fecha FIFA de noviembre, la última del año y que servirá para seguir afinando detalles de cara a las Eliminatorias 2026: el rival será Bolivia.

De acuerdo a la información publicada por la FPF en sus canales oficiales, la 'Bicolor' se enfrentará al combinado altiplánico el próximo viernes 13 de noviembre en Lima. El estadio todavía no fue informado, pero todo apunta a que será en el Estadio Monumental, de Universitario.

“Una vez más, juntos en casa. La Bicolor vuelve a la cancha para enfrentar a Bolivia en un nuevo amistoso internacional en Lima", se puede leer como mensaje.

Selección peruana jugará ante Bolivia en Lima

Recordemos que falta confirmar el segundo encuentro preparatorio del equipo dirigido por Mano Menezes, que extraoficialmente se conoció que será ante Honduras y se disputaría en una ciudad de altura, que sería Cusco.

Números de la selección peruana con Mano Menezes

En 8 partidos dirigidos, la selección peruana con Mano Menezes suma un triunfo, dos empates y cinco derrotas.